Cosificación más desprecio: la pirueta sexista contra la novia de Cristiano

Dentro de los centenares de cuentas que se dedican a trollear y a criticar sin sentido a algunos personajes en internet, hay una que está dando especial vergüenza ajena últimamente.

Se hace llamar @anti.georginagio y lo único que hace es destripar a Georgina Rodriguez, novia de Cristiano Ronaldo desde el pasado verano. "Si no odias a Georgina Rodríguez, no me sigas", como publican los gestores del usuario.

La cuenta tiene ya más de 330 seguidores a los que les gusta ver memes poco elaborados contra la modelo y bailarina de 22 años. La razón que dan los administradores para justificar los insultos a Georgina es que no es lo suficientemente guapa para ser la pareja del delantero del Real Madrid.

Como fans incondicionales de Cristiano Ronaldo parecen creerse con derecho a juzgar los gustos de la persona que fijaron como ídolo.

Además, desde la cuenta también se le acusa de ser una cazafortunas que aprovecha su relación con Cristiano para alcanzar la fama.

Quizás no saben que Georgina trabajaba como dependienta de ropa en una tienda Gucci de Madrid donde CR7 iba habitualmente comprar y que se conocieron en una de las compras veraniegas del portugués. Es probable que tampoco se hayan enterado de que era el futbolista quien pedía a los encargados del local que le dejasen con la chica a solas para que la atendiera.

No parece una aprovechada que está con Cristiano Ronaldo porque buscaba desesperadamente hacerse famosa. De hecho, aún no ha dado ninguna entrevista desde que está con él.

Esta cuenta es un ejemplo de los límites que se pueden cruzar cuando se siente una vehemencia pasión por un personaje público, hasta el punto de creerse con la potestad de escoger con quien puede salir e intentar convencer a la opinión pública con campañas de desprestigio.

Pero sobre todo es una muestra de sexismo que a la tradicional cosificación del cuerpo femenino le añade una repugnante dosis de desprecio.