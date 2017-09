Después del circo vuelve el boxeo de verdad

Las Vegas volverá a ser este fin de semana el centro del boxeo mundial. Lejos ya del show business en forma de combate-circo que protagonizaron Floyd Maywether y Conor McGregor el pasado 26 de agosto, el duelo entre el kazajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en el T-Mobile Arena sí reune todos los requisitos para ser considerado el verdadero combate del año.

Aunque los nombres no tienen el glamour de otros, sus buenas trayectorias y técnicas pulidas hacen que aumenten las expectativas de un combate en el que están en juego tres coronas mundiales del peso medio -el de la Asociación Mundial de Boxeo, el de la Federación Internacional de Boxeo y el del Consejo Mundial- y el título honorifico de mejor púgil libra por libra del mundo en la actualidad.

Ambos boxeadores saben que durante la madrugada del sábado al domingo -5 AM hora española- vivirán un momento que les puede catapultar definitivamente a la gloria.

¿Qué bazas jugarán cada uno para cubrirse de oro?

Canelo and GGG Head to head at the final press conference #CaneloGGG #Boxing 🥊🔥 🇰🇿🇲🇽 pic.twitter.com/RnJ5Ixmi3S