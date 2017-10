¿Se quedan sin Mundial por culpa de un zumo de naranja adulterado?

Gabón perdió este fin de semana en Marruecos todas sus opciones de ir al Mundial. La selección que entrena José Antonio Camacho cayó en Casablanca por 3-0 lastrada por la indisposición de muchos de sus jugadores, que sufrieron problemas estomacales.

Esta circunstancia no pasó desapercibida para la estrella del equipo, Pierre Emerick Aubameyang, quien horas antes del encuentro insinuó un posible sabotaje en el desayuno de la selección gabonesa. "La mitad del equipo y el cuerpo técnico, mal de la tripa el día del partido. Ese zumo de naranja esta mañana...", publicó en Twitter.

Moitié de l'équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match 🤔🤔🤔😆😂 ah non c'est fort 😤quel sacré jus d'orange 🍹ce matin🙈 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 7 d’octubre de 2017

La acusación de Aubameyang tuvo respuesta, aunque se hizo esperar. Justo después del partido, el defensa marroquí Mehdi Benatia subió un vídeo a su Instagram diciéndole que "no fue el zumo de naranja, fue el té", mientras el resto de sus compañeros se reían por la contestación en medio del autobús que les sacaba del estadio.

Esta acusación medio en broma medio en serio nos recuerda a la gran intoxicación probada de la historia del fútbol. Fue en los octavos de final del Mundial de Italia'90, nada menos que en un partido entre Argentina y Brasil. La albiceleste acabó pasando a cuartos gracias a un gol de Caniggia a diez minutos del final.

Ya han pasado 20 años de aquel partido, pero el defensa brasileño Branco sigue acusando a Argentina de darle agua adulterada con narcóticos durante el partido.

"Bebí y me sentí atontado. Después de un tiempo me encontré a Bilardo en Guatemala y le dije: 'Desgraciado ¿qué me quisiste hacer?'. Él me contestó: 'Branco, en el fútbol todo vale'. Lo asumí con gracia porque le respeto mucho como técnico, pero creo que las reglas tienen un límite", ha recordado Branco en más de una ocasión.

En un momento en que el partido estaba detenido por una falta a Maradona, Bilardo y el masajista argentino Galindez ofrecieron a los jugadores brasileños botellas de agua con una sustancia que les producía somnolencia.

La del envase verde llevaba drogas, las transparentes estaban limpias. Aquí el vídeo que lo deja en evidencia:

Branco también ha llegado a decir que el propio masajista y Óscar Ruggeri reconocieron lo ocurrido durante un viaje en el que coincidieron. “Eso no influyó en el resultado. Argentina ganó por una jugada genial de Maradona. Si hubiese tenido que hacer el control antidopaje, podría haber recibido una durísima sanción sin posibilidad alguna de defensa", aclaró.

Hasta el propio Maradona confirmó la historia de los somníferos en la radio hace años. "Alguien había echado un Rohypnol a una botella de agua. Estaban todos y venían a tomar agua los buenos de ellos. Yo les decía tomá, tomá Valdito, y Branco se la tomó toda. Después tiraba los tiros libres y se caía".

En el campo es difícil del controlar, pero de ahí a que una selección manipule el zumo de naranja en el servicio de desayunos de una cadena hotelera, hay un trecho.