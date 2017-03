Este boxeador transmitió en directo el terror del atentado de Londres vía Twitter

Tarde del miércoles en Londres, un todoterreno sin aparente peligro cruza el Puente de Westminster. A mitad del trayecto arrolla a varias personas, matando a dos en un brutal atropello y dejando 40 heridos.

Al llegar al Parlamento británico, el hombre que conduce el coche se baja con dos cuchillos en la mano y apuñala a Keith Palmer, un agente de policía de 48 años.

El desconcierto se adueña de toda persona cercana al ataque terrorista, mientras que el boxeador Frazer Clarke narra todo lo que está viviendo vía Twitter desde dentro del Parlamento. "Escuchamos un fuerte choque y gritos, luego vi algo de humo. Pensé que era un simple accidente de tráfico", cuenta el sparring de Anthony Joshua en Associated Press.

"Miré hacia el frente de la entrada y la gente corría, había un policía y otro sujeto que venía hacia aquí con dos cuchillos. Estaba apuñalando al policía. Otro policía se acercó y le disparó dos veces al sujeto de los cuchillos”. Sin comerlo ni beberlo presenció dos muertes en vivo.

"Ahora estoy dentro del lobby del Parlamento, escenas terribles… ¡¡Dios esté con ese oficial de policía!! Sáquenme de aquí lo más pronto posible", twittea Clarke.

Currently inside the lobby at the Houses of Parliament terrible scenes ... God be with that police officer!! get me out of here ASAP — frazer clarke (@BigFrazeBoxer) 22 de març de 2017

"Nunca podré olvidar lo que acabo de ver frente a mis ojos en el Parlamento de Londres… Dios esté con el oficial de policía".

I can never unsee what I've just seen infront of my eyes at the House of Parliament in London ... God be with the police officer — frazer clarke (@BigFrazeBoxer) 22 de març de 2017

Después del incidente, pidió a la prensa un poco de comprensión. No puede dar grandes entrevistas porque tiene una pelea esta semana en la que concentrarse. Solo reclama oraciones para las personas que no lograron llegar sanos y salvos a casa después del ataque terrorista.

all tv and radio trying to contact me can you pls understand I need to focus on boxing tomorrow night and will be speaking to no1 til after — frazer clarke (@BigFrazeBoxer) 22 de març de 2017

Frazier Clarke estaba en el Parlamento por los actos de presentación de los combates entre los British Lionhearts y los Italia Thunder de la World Series of Boxing 2017, rodeado de otros iconos del boxeo europeo como Maurizio Stecca, doble campeón del mundo de peso pluma y oro olímpico en los Los Ángeles'84. Al menos, y aunque no sirva de mucho, pasó el mal trago acompañado de sus compañeros de fatigas.