"Ahora ya saben qué es un colegio. Ya solo queda que sepan qué es el champú"

Más de un energúmeno se quedó a gusto durante el día de ayer soltando toda la bilis acumulada en contra de los catalanes. Perfiles anónimos, ultraderechistas reconocidos y gentes de cualquier recóndito lugar de la España más casposa aparecieron para celebrar la violencia de la policía sobre la población.

Uno de los personajes que adoptó una actitud más radical fue el presidente del Comité de Competición de la RFEF, Francisco Rubio, que publicó una serie de tweets sobre lo sucedido en el referéndum.

Rubio adjuntó imágenes de cargas de la policía, diciendo "No hay mal que por bien no venga. Gracias al referéndum ilegal, algunos ya saben lo que es un 'colegio'. Ya solo queda que sepan qué es gel, el champú, la democracia y el respeto a la ley”, descalificando a los votantes que aparecen junto a los policías.

Este alto cargo de la RFEF de 54 años es el presidente y Juez Único del Comité de Competición. Además, es Catedrático del Derecho del Trabajo e imparte clases en la Universidad de Extremadura, trabaja en una empresa de arbitraje y mediación y es el encargado de dirigir varios cursos organizados por la FIFA y la UEFA.

No le bastó meterse con la higiene y la educación de los catalanes, sino que en otro post subió fotos de un urinario, un vertedero, una calculadora rota y una suma errónea afirmando lo siguiente:

"Primeras imágenes de las urnas, escrutinio, cómputo y resultados del referéndum catalán". Hasta le habrá parecido gracioso.

También intentó hacer chistes geopolíticos sobre la visión que tiene sobre los catalanes desde Extremadura e hizo gala del gastadísimo recurso "el fútbol debe separarse de la política":

Le he dado la vuelta al mapa y desde Extremadura tengo la sensación de que esos del sur y suroeste nos roban #SindromeDeEstoEsElColmo pic.twitter.com/Ij1htMtu8T

Siguiendo con el arsenal de bromas de mal gusto, Rubio subió un montaje de la carátula de Harry Potter con la cara del presidente Carles Puigdemont y la frase "cuando los personajes de ficción se nos van de las manos", confirmando que es un poeta de primero de Paint.

Para acabar de coronarse, se atrevió a citar a Joan Manuel Serrat, que se desmarcó del referéndum y pidió que no se utilizara su tema "Mediterráneo" en celebraciones independentistas.

El problema es que Rubio aprovechó una decla de Serrat para ordenar a los catalanes que no toquen las papelas. Como si alguien fuera a hacerle caso.

Ya os lo dijo Serrat: niño deja ya de joder con la papeleta. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Pues nada: ni caso pic.twitter.com/6WemQzbk3k