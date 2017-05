Mayweather luce billetes gracias a una emotiva noche de Playoffs

Floyd Mayweather y el dinero van de la mano. La figura del boxeador retirado ha ido siempre unida a un montón de billetes, por algo su mote es " Money", tal y como él mismo se encarga de remarcar a todo el mundo.

Es un amante de las apuestas y la última le ha salido perfecta. El púgil subió a su Instagram una foto en la que sostiene los beneficios: cuatro enormes fajos apoyados sobre su cuerpo, ya que con las manos no era suficiente, mientras miraba al horizonte a través de la ventana de su jet privado.

Si nos fijamos bien en su regazo tiene hasta 40 paquetes de 10.000 dólares, llegando a los 400.000 dólares de ganancias.

¿Cómo ha ganado tanto dinero?

I bet on @isaiahthomas today! ☘️ #TMT Una publicación compartida de Floyd Mayweather (@floydmayweather) el 2 de May de 2017 a la(s) 10:17 PDT

Fácil, confiando en sus amigos. El boxeador de Grand Rapids apostó por la victoria de los Boston Celtics de su colega Isaiah Thomas sobre los Wizards en el segundo partido de las semifinales de la Conferencia Este. En efecto, los Celtics ganaron 129 a 119 con 53 puntos de Thomas.

"He apostado por Isaiah", escribía Mayweather acompañando la foto. La relación entre ambos deportistas es estrecha y Mayweather ya pidió su voto este año para que el jugador más bajo de la NBA (1,75 metros) estuviera en el All Star, además de regalarle un coche por su cumpleaños hace un par de años, cuando Thomas aún no estaba considerado como una estrella.

La actuación del base de los Celtics se produjo el mismo día que su hermana Chyna, fallecida el pasado 15 de abril en un accidente de tráfico, hubiera cumplido 23 años.

Además, ese día también estuvo cinco horas sentado en el sillón del dentista para curar y reconstruir el diente que perdió tras un golpe con un rival durante el primer partido ante los Wizards. Nadie entiende cómo jugó así con todos esos estímulos.

"Lo mínimo que puedo hacer es salir a la cancha y jugar por ella", dijo Thomas tras anotar esos 53 puntos, la segunda mejor marca de un jugador de los Celtics en unos Playoffs tras los 54 que anotó John Havlicek y la mejor en la NBA desde los 55 que obtuvo Allen Iverson en 2003.

Esta vez Thomas le devolvió con creces la confianza que le tiene Mayweather.