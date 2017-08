Llama "pu** chupapo****" a una jueza de silla del US Open

Getty

A Fabio Fonigni casi siempre se le han perdonado sus salidas de tono, provocadas por un temperamento impulsivo que le hace ser capaz de lo mejor y de lo peor en una pista de tenis.

Esa manera de ser le ha servido para ganar a Rafa Nadal o a Andy Murray recientemente, pero ninguna victoria compensa lo que acaba de hacer en el US Open. En la primera ronda del torneo se enfrentó a su compatriota Stefano Travaglia, con el que perdió por 6-4, 7-6(8), 3-6 y 6-0, y pagó la frustración de la derrota con unos insultos machistas injustificables hacia la jueza de silla.

Fognini llamó "troia bocchinara" -pu** chupapo****- a la árbitra al perder un punto.

La jueza de silla aparentemente no se percató de las descalificaciones, o prefirió no darle más bombo en ese momento y escribió lo sucedido en el informe posterior. Después del partido, el tenista italiano se arrepintió y pidió disculpas a través de su Instagram, aunque a simple vista parecen forzadas. foto

"Quiero, en primer lugar, pedir perdón a los aficionados y a la árbitra por lo que ha sucedido hoy. Ha sido simplemente un día malo, pero no disculpa mi comportamiento. Soy de sangre caliente -aunque hubiera tenido razón en la mayoría de las veces- me he equivocado. Al final es solo un partido de tenis", publicó Fognini.

Veremos si este incidente le hace recapacitar sobre su actitud.