La FIFA huele a rancio

La imagen es festiva pero esconde una realidad muy fea.

Es el momento en el que las jugadoras de la selección holandesa celebran que su compañera Lieke Martens ha sido elegida mejor futbolista del año. Pero ella no estaba recogiendo el merecido premio en la gala de Londres, sino en su país, con el chandal de Holanda. Trabajando, concentrada con su país preparando un importante partido de clasificación para el próximo mundial Francia'19 hoy en Groningen contra Noruega.

"¿Habría organizado la FIFA una gala sabiendo que su ganador masculino no podría asistir?", se pregunta Mamen Hidalgo, periodista de El Español. Ocurrió lo mismo con el premio a la mejor entrenadora, que fue para Sarina Wiegman. La seleccionadora holandesa estaba, claro, en el mismo sitio que Martens.

Martens compartía candidatura con Carli Lloyd, la ganadora del año pasado, y con Deyna Castellanos, venezolana de 18 años que no es profesional ni ha debutado con la selección de su país y que también optaba al premio al mejor gol del año. Megan Rapinoe -internacional 127 veces con EEUU- fue muy clara al respecto tildando la presencia de Castellanos de "condescendiente" por parte de la FIFA.

Por supuesto, mientras que en categoría masculina se hizo un "11 ideal" -con el que los hombres periodistas podrán fantasear como si esto fuera el PC Fútbol-, en la femenina casi todos los nombres están dichos ya. Los otros dos candidatos a mejor entrenador de equipo de mujeres eran Nils Nielsen, danés, y Gerard Precheur, francés. Dos hombres.

¿Dónde está por ejemplo Corinne Diacre? Este verano tres buenas temporadas al frente del Clermont, en la 2ª división masculina francesa, le han valido el puesto de seleccionadora gala.

¿Dónde estaban en la gala del "mejor fútbol del planeta" la danesa subcampeona de Europa Pernille Harder, la estrella alemana ganadora de la Champions Dszenifer Marozsán o Sam Kerr, MVP de la liga estadounidense? Para Hidalgo, "es incomprensible y muy triste que la propia FIFA no cuide a las mujeres. Anoche Marozsán, Kerr o Harder debían estar preguntándose en casa qué más tienen que hacer para valer lo mismo que Cristiano Ronaldo. Seguramente nunca encuentren una explicación más allá del simple hecho de ser mujeres".

"Entiendo que otra gente pase de las mujeres, porque es verdad que no te dan tanto dinero, eso es una realidad. Pero la FIFA no puede hacer eso, es la primera que tiene que intentar al menos aparentar un trato igualitario", afirma Hidalgo. "El fútbol necesita más mujeres en el poder, ocupando puestos de relevancia. Hablamos siempre de que estos premios son absurdos, que solo sirven para las marcas, que muchas veces son injustos, pero no imagino lo bien que le vendría al fútbol femenino una milésima parte de ña atención que se llevan los hombres en estas noches. Las mujeres merecen ese mínimo de aprecio, merecen no ser reducidas a objetos, a mujeres de futbolistas, a azafatas de un hombre que dirige la ceremonia".

A Mar Bianchi, corresponsal italiana del diario Sport, la organización de la gala con la ausencia de Martens le parece "una broma de mal gusto". Y más teniendo en cuenta que no pudo asistir por estar inmersa en un torneo de la propia FIFA como es la clasificación para un mundial. Para Francia'19 la FIFA seguirá con sus emisiones por TV y sus colecciones de Panini, con su aparente "mimo" por el fútbol jugado por mujeres. "Parecía que se cuidaban más estas cosas, especialmente después del escándalo del césped artificial en el mundial de 2015 -dice Hidalgo-. Pero ya ves cómo a la FIFA se la suda todo".

"A la sociedad le parecerá más interesante la foto del apretón de manos entre Cristiano y Messi, el enésimo estrambótico atuendo de Dani Alves o incluso -qué vergüenza- los artículos de ‘quién era la preciosa presentadora’ de los premios", denuncia Bianchi. "Ya sabemos que la FIFA huele a rancio".