Atleti, si de verdad quieres ser eterno, dona

No sabemos, no queremos mejor dicho saber, si el Calderón se muere o lo matan. El caso es que este domingo será el último partido oficial en el estadio que ha servido de hogar a los atléticos desde hace cinco décadas.

Muchos no quieren ni pensar que en el punto donde Irureta abrió la lata contra Independiente, donde Caminero culminó aquella remontada contra el Barça o donde Vieri se inventó un gol imposible contra el PAOK pronto habrá un solar que nada tiene que ver con la memoria atlética.

Otros prefieren darle la vuelta a ese anticipo nostálgico. De ese espíritu constructivo nace 'Eterno Calderón', una iniciativa que la revista Líbero ha puesto en marcha junto a once clubes necesitados del fútbol madrileño. Se trata de que el estadio del Atlético de Madrid done sus órganos. ¿Por qué no alguna pieza del marcador, o el marcador entero, no puede ir al CD Barajas? ¿Acaso no le serían de gran ayuda al Spartac Manoteras unos focos? ¿Al Aravaca unos asientos? ¿Vestuarios al Boetticher? ¿El césped para el Alcalá? ¿Un buen banquillo al Villaverde? ¿La portería donde Kiko marcó aquel gol al Trival Valderas?

Clubes que, en definitiva, necesitan lo que la directiva atlética ha decidido no necesitar más. Cuando este verano el Vicente Calderón sea víctima de la demolición, los medios dirán que habrá sido controlada. Que habrá sido un éxito, que el estadio colchonero ahora es parte de la memoria y por eso eterno.

Pero solo donando será capaz de conseguir esta vez lo más difícil: pasar de la metáfora a la realidad.