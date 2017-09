"Democràcia RCDE": parte de la afición del Espanyol se moviliza para defender el referéndum

El 20-S ha marcado la historia reciente de Cataluña: 41 registros de la Guardia Civil para detener el referéndum, una veintena de investigados por desobediencia y malversación, y 14 detenciones de altos cargos de la Generalitat. Ante esta represión, varios clubes catalanes defendieron el derecho a decidir a través de comunicados, como te contamos aquí, pero el Espanyol no se posicionó.

Es más, el segundo equipo más grande del territorio catalán publicó varios tweets días después acusando al resto de clubes de propagar palabras vacías, distanciándose aún más de la actualidad que vive la sociedad catalana.

En aquest sentit, i amb respecte per a tothom, creiem que els posicionaments plens de paraules buides no ajuden en cap cas. #RCDE — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 21 de septiembre de 2017

El domingo en Cornellà-El Prat el público sí se mojó. Sentado en un córner pude personalmente ver cómo en cada grada del estadio se ondeaban dos tipos de banderas: la del RCDE Espanyol y la española. Ni rastro de las señeras ni las esteladas, como si se hubieran requisado en la entrada.

Eso no quiere decir que no haya pericos que defiendan el referéndum y sean críticos con el club que siguen por la postura de este.

El colectivo Democràcia RCDE, en el que participan 11 peñas, ha publicado un manifiesto en Twitter en el que muestran su "malestar y disconformidad ante la posición del club", además de recoger firmas de apoyo. Ya van 796 personas que han estampado su firma en él.

Manifest de penyes, socis i aficionats del #rcde davant els greus fets que estan succeint a Catalunya #Democràcia pic.twitter.com/02W2gvrP3W — Democràcia RCDE (@DemocraciaRcde) 23 de septiembre de 2017

No es un movimiento aislado. Aunque entre las 20.000 personas que había en el Espanyol-Dépor del domingo no era muy visible, existe una masa social catalanista y perica que defiende la autodeterminación.

Baptista Silanes, peñista y portavoz de Democràcia RCDE, nos cuenta que algo está cambiando entre la afición blanquiazul a raíz de los movimientos relacionados con el 1-O.

"Está habiendo cambios por el efecto del ataque a las instituciones y el autogobierno de Cataluña por parte del Estado y el silencio del club ante estos graves hechos antidemocráticos. La masa social ha cambiado al igual que ha cambiado el tejido social del país en estos últimos años. El Espanyol es un club centenario y forma parte de la sociedad catalana y por tanto cambia y no puede obviar los hechos que acontecen", desarrolla Silanes.

En cambio, el periodista Xavier Cervantes apunta que la diversidad espanyolista -futbolera, no nacionalista- siempre ha estado ahí.

"Más que un cambio, se está visualizando la diversidad de la masa social de un club que en los últimos años ha intentado construir un relato propio. Nos representa 'la meravellosa minoria', pero no debemos olvidar que es una minoría llena de minorías. Esto es lo que el club debería saber transmitir".

Viendo la situación política que rodea al Espanyol muchos se preguntan si esta conllevará una ruptura sin remedio de la afición: unionistas contra separatistas, españolistas -nacionalistas, esta vez sí- contra catalanistas.

"No lo creo. Es un club centenario que ha pasado por otros momentos críticos. En los años 80 y 90, cuando más fuerte era la presencia de grupos fascistas, también había socios que eran de la izquierda independentista. Siempre prevalece el sentimiento perico", dice convencido Cervantes.

Analizándolo friamente, ¿por qué el Espanyol ni siquiera se atrevió a condenar lo sucedido el 20-S?

¿Incompetencia comunicativa? ¿Órdenes del mandamás Chen Yansheng? ¿Será porque están instalados en la falsa comodidad de lo neutro y la absurda separación del fútbol y la política?

Se puede estar de acuerdo en que las sociedades anónimas no tienen una ideología como tal, pero sus dirigentes sí la tienen y no han sabido cómo plasmarla. O sí. "En el caso del Espanyol nos encontramos con un propietario chino que desconoce, como es normal por su procedencia, la situación y la historia del país. Por lo tanto, a él no le podemos pedir posicionamiento ni que se ponga a estudiar historia y ciencias políticas, pero los dirigentes que hay actualmente en el consejo de administración y que son del país, sí. Lo que pasa es que, como es lógico, tienen ideología, y en este caso todo hace indicar que han hecho prevalecer su pensamiento personal a la hora de posicionar el club", denuncia Silanes.

Sea como sea, esta nula capacidad para criticar mínimamente al gobierno español y sus acciones en Cataluña han vuelto a situar en la opinión pública el eterno debate perico: ¿Es el Espanyol un club de derechas?

Las discrepancias en cuanto a este tópico vienen de lejos. "La despolitización, o desmovilización, de la clase obrera en los años 90 también afectó a los clubes profesionales de fútbol, y en el caso del Espanyol fue especialmente dramático porque transmitía la imagen de que era el reflejo de sus propietarios, familias empresariales, y no de los socios", recuerda Cervantes.

"En términos capitalistas, la mayoría de clubes profesionales, como sociedades anónimas, son de derechas. Evidentemente, el error con el 1-O alimenta esta imagen, no ya de derechas, sino de poco empático con la realidad democrática del país".

Si bien en el club parece que reinan los tintes conservadores, Silanes revindica la pluralidad ideológica de los seguidores, estén a favor de la independencia o no.

"Perpetúa el tópico derechista, pero el Espanyol tiene una masa social variada. Gente que votará sí, gente que votará no, en blanco, se abstendrá o hará boicot. No queremos que el club se posicione en el referéndum, sino que defienda las instituciones del país y su autogobierno. Estas no pertenecen a ningún partido, pertenecen al pueblo. Y en el caso de la Generalitat incluso es anterior a la Constitución española pues se restauró antes de su aprobación".

En caso de que gane el "Sí" en el 1-O, y el proceso de independencia siga adelante, los dirigentes del Espanyol no tendrán otra opción que pronunciarse de una vez por todas. O no.