El PP fracasa pidiendo a España en Euskadi

Las Juntas de Vizcaya han rechazado una iniciativa del PP que proponía que la Selección española jugara un partido en San Mamés 50 años después del último.

El “No” ha sido rotundo y solo han rascado el apoyo del PSE. Tanto PNV como Podemos y EH Bildu se negaron a respaldar la propuesta y aseguran que permitirían una visita de España a Bilbao solo como visitantes: hasta que no se reconozca oficialmente a la selección de Euskadi, España no jugará en el País Vasco.

Desde el PP acusan a estos partidos de vetar a España y piensan que es “surrealista” que haya una selección vasca oficial. “Se niegan a que venga la selección española por motivaciones de carácter político. Los grupos nacionalistas han vetado a la selección. Con la Vuelta Ciclista a España ha sucedido durante décadas, aunque en los últimos años ha pasado por Euskadi con absoluta normalidad”, nos cuenta el portavoz del PP en Juntas Generales de Vizcaya, Javier Ruiz.

Estas acusaciones molestan y mucho a sus rivales políticos, en especial a Endika Montes, juntero de EH Bildu en Vizcaya.

“Si la selección española lleva 50 años sin jugar en San Mamés no es culpa de ningún veto. Del 1967 al 1975 había una dictadura y no podíamos decidir si jugaba aquí o no. Ha sido muy oportunista decir que es un veto, una estrategia política”, replica Montes.

San Mamés es un estadio burocráticamente complicado para que España dispute algún partido. La nueva "catedral” tiene varios propietarios: el Gobierno Vasco, la Diputación, el Ayuntamiento de Bilbao y el propio Athletic. El PP planteó en las Juntas Generales que se solicitara a la Federación Española un acuerdo con todos ellos.

Poco le importa eso al PP, que también ha acusado de antiespañolistas a los partidos que rechazaron su propuesta. “ Nosotros no somos antiespañolistas. De hecho, yo estoy en un partido de carácter estatal. El problema es que el PP no permite que a alguien le parezca mal que venga España a jugar a Vizcaya o que no le guste la selección”, afirma rotundamente el juntero vizcaíno de Podemos Mikel Isasi.

Para EH Bildu y Podemos la culpa de que España no juegue en San Mamés es del propio PP y de su idea “de nación española única”, aunque la Federación Española de Fútbol tampoco se libra.

“La Federación Española ha visto que en Euskadi no va tener el mismo respaldo que en otros sitios. Ellos no quieren venir aquí. Valoran que en Sevilla, Madrid o Valencia apoyan más a la selección. Tendrían que llegar con autobuses llenos de fuera. Llevamos años reivindicando una selección propia, la de Euskadi. Y ha sido la Federación Española la que ha impuesto vetos para que no sea reconocida a nivel internacional”, asegura Montes.

Javier Ruiz, del PP, tiene otra visión de la película y cree que España llenaría el estadio.

“Que viniera España a jugar tendría un gran interés económico. Se llenaría el estadio, visitantes, turistas… También hay una razón deportiva. ¿A quién no le gustaría ver un España-Francia en San Mamés? ¿O un España-Alemania?”, se pregunta.

En cambio, Mikel Isasi está convencido de que al PP le importa más bien poco el interés económico y deportivo de la propuesta, ya que de lo contrario “estarían a favor de la selección vasca, que la apoyan la mayoría de los ciudadanos. Jugaría 4 o 5 partidos al año y tendría un mayor impacto”.

En el punto álgido de la votación, el portavoz del PP mostró una camiseta de la selección española en la que se podía leer “España en San Mamés”.

“Queremos que España pueda venir a jugar aquí, como en cualquier otra parte. No hay ningún país del mundo en el que pase esto. Lo de la camiseta fue una puesta en escena, una manera de reivindicar de manera gráfica a España en Euskadi porque es legítimo que juegue aquí”, reivindica Javier Ruiz.

Desde EH Bildu tienen claro que es un movimiento premeditado para ganarse la portada en los periódicos. “El día anterior había estado con Javier Ruiz en la radio y también la llevaba encima. Le pregunté si la iba a llevar a las Juntas. Me parece estupendo”, corrobora Isasi, de Podemos.

Nadie puede decirle nada a Ruiz, amparado en la libertad de expresión. La misma que faltaba en España tal día como hoy hace 50 años bajo la dictadura de Franco en aquel España 2 - Turquía 0. San Mamés estaba a reventar en un partido de clasificación para la Eurocopa'68 que ganaría España con un gol de Paco Gento para matar el encuentro.

¿Fue ese el último gol de la historia de la selección española en Euskadi como local?