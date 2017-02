"Fui agredida sexualmente en el spa de un hotel por un masajista"

"Comenzó a tocarme mis genitales por encima de las bragas y a apretarme las nalgas. Me quedé en shock. Él era mucho más grande que yo y no quería que fuera a más. Fue terrorífico". Así relata la ex piloto profesional Elena Myers el episodio que sufrió en 2014, cuando tenía 20 años.

Hasta ahora no se sabía el motivo por el que había dejado de competir, pero ha decidido contar toda la verdad en el Philadelphia Magazine: se retiró del mundo del motociclismo por una agresión sexual en el hotel Loews de Philadelphia a manos de un fisioterapeuta que contrató para tratar de recuperarse lo antes posible de una caída.

" Se lo conté a varios empleados del hotel y no me ayudaron. Presenté una queja y lo único que recibí fue una vaga disculpa y una invitación a una comida para compensar la mala experiencia. Después pensé en ir a la policía, pero no quería pasar por eso. Sólo quería seguir adelante y olvidarlo", cuenta Myers.

En 2011, la joven estadounidense llegó a realizar unos test con Suzuki para MotoGP y fue la primera mujer en ganar una carrera del Campeonato de la AMA de Superbikes. Cuatro años más tarde decidió bajarse de la moto para siempre.

"Era una persona muy feliz. Me gustaba salir y nunca había tenido ningún problema, pero me convertí en una persona muy temerosa y no me reconocía. Tenía ataques de ansiedad, lo que no cuadraba en absoluto con mi carácter". A causa de ese daño psicológico decidió darle un giro a su vida y actualmente trabaja para la aseguradora McGraw, que fue uno de sus patrocinadores en las carreras.

"Espero que esto ayude a que otros hombres y mujeres en circunstancias similares consigan la ayuda necesaria para lidiar con el trauma de una agresión sexual. Por favor, no os calléis", implora Myers, que también publicó un escrito sobre la confesión en su cuenta de Facebook. Una valentía digna de admirar por explicar sin tapujos algo que ha marcado toda su vida.