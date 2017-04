Mafia, amaño de partidos y mucho de dinero de por medio: la vergüenza del Eldense

Los aficionados al fútbol semiprofesional vieron incrédulos como el Barça B le endosaba un increíble 12-0 al Eldense el pasado sábado durante un partido de liga del grupo III de Segunda B. Los halagos al juego de los barcelonistas fueron igual de sonados que los reproches a la actitud de los jugadores alicantinos.

Pues bien, aquellos malpensados que creían que esos futbolistas no estaban esforzándose en ganar el partido, parece que tenían razón.

La gestora del CD Eldense ha rescindido el contrato que tenía con el grupo inversor italiano que entró en el club esta misma temporada. Tras sufrir constantes humillaciones durante la temporada, las sospechas de amaño de partidos por parte de los italianos han pasado a mayores. Los directivos también han suspendido cautelarmente la actividad del primer equipo.

Pero ¿de dónde sale este presunto grupo mafioso?

Antes de llegar al Eldense estuvo gestionando el Jumilla, con Nobile Capuani como cabeza visible. Él y sus hombres de confianza fueron expulsados del Jumilla en marzo de 2016 después de que la plantilla se rebelase, resistiéndose a acatar órdenes ilegítimas después de estar tres meses sin cobrar y negándose a aceptar sugerencias de amaños, según El País.

Poco después, el grupo inversor italiano aterrizó en Elda, donde fichó a más de diez jugadores de diversas nacionalidades y provocó la salida de más de 20 futbolistas.

Uno de estos fichajes, el guineano Emmanuel Mendy, ha explicado cómo les intentaron comprar.

"El entrenador me preguntó si estaba dentro, qué cuánto quería... y si no quería no jugaba el partido. Me mandaron a calentar con 5-0 y dije que no, que no pensaba jugar. Hablo porque quiero que se sepa la verdad, quien lo ha hecho mal, que lo pague. Alguno de los jugadores que acaba llorando el partido está involucrado en las apuestas", ha asegurado Mendy en la Cadena Ser.

El entrendor del Eldense, Fran Ruiz, ha dado su versión de los hechos. "Mendy no acepta y se queda fuera del partido. Yo no sabía que hacer, estaba entre la espada y la pared, quedaba poco para el encuentro. No dije nada durante el partido, no mandé a nadie a calentar".

Unas palabras que chocan con la indignación del delantero Cheikh, que tampoco aceptó el soborno.

"Está claro que el partido estaba vendido, se han reído en nuestra cara. Cuando me entero bajo al vestuario, hay gritos y pido a la gente que desmienta que no hay nada. A mí me dijeron que eran 30.000 euros para cada uno", ha detallado. "¿Con qué cara mandas a Mendy a calentar después de decirle que se dejara perder? ¡Me hierve la sangre!".

"Hay un vídeo en el que se dice que mis compañeros habían apostado cantidades muy, muy altas. 8-0 al descanso y 12-0 al final". Tal cual se desarrolló el partido.

El presidente de la Junta Gestora del Eldense, David Aguilar, ha comentado que cree que son cuatro los jugadores que se han vendido. "Hay que echar toda esta mierda del fútbol. Existen muchos documentos en los que no reconozco mi fima, son firmas falsas".

Obviamente, el Eldense ha despedido al entrenador Fran Ruiz, el sexto de la temporada, y al hombre que realmente ejercía la función de entrenador, aunque viajase con el Eldense como "encargado del material", el italiano Filippo Vito di Pierro. Este último ha sido detenido por la policía nacional esta noche acusado de corrupción entre particulares.

El equipo es el colista de su liga, solo ha ganado tres partidos en toda la temporada, lleva encajados 80 goles y a falta de seis jornadas ya está descendido.

En lo que va de temporada ha fichado a 56 jugadores y solo un futbolista de la temporada anterior continúa en el equipo donde juegan futbolistas de nacionalidad española, italiana, francesa, belga, británica, argentina, holandesa, mauritana, polaca, brasileña, senegalesa, alemana y albanesa. Algo turbio se podía intuir en este despropósito.