Eibar: ¿de verdad otro fútbol es posible?

"Han tocado el corazón del aficionado", nos dice Joseba Combarro, presidente de la peña Eskozia La Brava de la Sociedad Deportiva Eibar.

El ambiente en casa del club socialmente modélico de la élite del fútbol español está enrarecido desde que en los últimos partidos en Ipurúa el servicio de seguridad privada retirase pancartas de Eskozia La Brava y del grupo de hinchas Gazte Armagina.

El motivo, prosaico y claro: tapaban la publicidad contratada por una marca de alquiler de coches con el club guipuzcoano. El graderío donde se ubica Eskozia La Brava desplegó la semana pasada una pancarta que para ellos resume el conflicto. "Vendidos por publicidad", decía.

En Eskozia La Brava aseguran que "es un tema que viene ya hablado con el club desde hace meses", y que por parte desde este aseguraron "que no iba a haber problema". La respuesta del Eibar ha sido mantener que se avisó a las peñas que "no podrían tapar publicidad con ninguna de sus pancartas". Han reconocido, eso sí, que no ha habido entendimiento con estas dos peñas de Tribuna Este. El Eibar se defiende argumentando que se trata de contratos de publicidad firmados que el club armero debe cumplir.

Combarro asegura que se pusieron en contacto con el director general de la empresa implicada, Avia. "Se sorprendió, porque ellos en ningún momento habían protestado por nuestras pancartas. Nos dijeron que habían pagado pero no que hubieran puesto condiciones de dónde tenía que ir la publicidad. Es cosa del club", dice. De momento no tienen ninguna protesta pensada para el partido de este domingo contra el Barcelona ya que confían en que "el club llame a las peñas para hablar estos días".

"Nosotros no tenemos nada ni contra los sponsors ni contra este Consejo", dice Combarro, que aclara que la actitud de los aficionados nunca fue de resistencia cuando la seguridad se presentó a quitar las pancartas. "No vamos a entrar al trapo de provocaciones para que se nos acuse de ser una afición violenta". Lo cierto es que en sus más de 15 años de historia los problemas ocasionados por Eskozia La Brava son cero. "Para nosotros la pancarta es nuestra 'arma' número 1, no vamos a pasar por un Ipurúa sin pancartas", sostiene. "Nos han dejado un espacio de 30 centímetros, o sea, tenemos ahora el tamaño de un folio DIN A4 para poner la pancarta".

El incidente, trivial solo para quien ignora el componente de expresión popular del fútbol, llama la atención por suceder precisamente en el seno de una entidad respetada a nivel social y empresarial bajo la denominación 'modelo Eibar', una perfecta mezcla de respeto a las raíces e internacionalización junto a un tope accionarial que trocea la propiedad del club para evitar direcciones monolíticas y ajenas. De ello han hablado desde NY Times a Copa90 pasando por The Guardian, se han escrito libros en inglés o alabando el liderazgo y la gestión de su expresidente Alex Aranzabal.

"Hemos tenido un apoyo del 99% del resto de aficionados del Eibar", dice Combarro, que recuerda que 'el modelo Eibar' fue conseguido gracias a que "hubo mucha gente que puso mucho dinero". Parte de la clave del modelo es haber movilizado a una comunidad de hinchas internacional, pasando de 1.800 accionistas locales a 11.000 accionistas en 60 países diferentes, para cumplir una injusta ampliación de capital exigida por la Ley del Deporte. En concreto, los más de 2 millones de euros que necesitaba el Eibar hace tres temporadas, a pesar de acreditar su déficit cero, para competir profesionalmente. Nada mal para una ciudad de 27.000 habitantes con un estadio para 6.000.

Precisamente en Ipurúa es bien visible el lema, colocado por el club, 'another football is possible'.

"Han pinchado en hueso aquí. Eso de 'otro fútbol es posible' para mí eso ya no existe, y llevo 30 años de socio. Más aún después de este numerito", defienden en Eskozia La Brava. En el fondo del campo lo tienen claro: "nosotros no vamos a retroceder, vamos a defender nuestro sitio a muerte".