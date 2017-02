EEUU le pone a Alemania el himno nazi en la Copa Federación

El equipo alemán de tenis está más cabreado que nunca y los resultados deportivos no tienen nada que ver. La organización de la Copa Federación jugada en Hawaii se equivocó con la interpretación del himno germano en el partido que enfrentaba a EEUU y Alemania: acabó sonando el himno nazi.

"Fue un momento que me dejó en shock. Es con diferencia lo peor que me ha pasado en mi vida", aseguró la alemana Andrea Petkovic, a la que le pusieron al himno antes de su partido ante Alison Riske. Encima acabó perdiendo.

Este incidente se produjo justo antes del primer partido de individuales, cuando un solista cantó completa la primera estrofa del himno del III Reich, que empieza con la famosa frase "Deutschland, Deutschland über alles" (Alemania, Alemania por encima de todo).

Esa estrofa no corresponde a la letra oficial del himno, ya que se asocia a los tiempos del nazismo y fue suprimida tras la Segunda Guerra Mundial. "No podía creerlo. Es un día de mierda", dijo la capitana del equipo, Barbara Rittner. "Podría haberme echado a llorar. Fue sencillamente un momento increíblemente triste y chocante. No me podía explicar cómo podía pasar. Lo encuentro inexcusable. Es un escándalo".

La Federación Estadounidense, como responsable de la organización, no tenía una explicación para el error. No tuvieron más remedio que disculparse al instante con el equipo alemán y los fans presentes en el Royal Lahaina Resort de Maui. Además, emitió un comunicado oficial. "La USTA pide una sincera disculpa al equipo alemán de Copa Fed y a los fans. Este error no volverá a pasar", escribió la organización en Twitter.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) 11 de febrer de 2017

Para Petkovic, la protagonista del partido, fue un gesto imperdonable. "Fue la encarnación de la ignorancia. Estamos en 2017, estamos en el siglo XXI. Y algo así no puede ni debe pasar", dijo la tenista de 29 años. "Nunca en mi vida me sentí tratada con menos respeto. Si jugáramos en Tumbuctú o en algún lugar perdido, de acuerdo, pero ¿en Estados Unidos? ¿En el siglo XXI?".

Aunque el equipo alemán y los espectadores intentaron contrarrestar la estrofa fatídica cantando "Einigkeit und Recht und Freiheit" (Unidad, justicia y libertad), la primera línea oficial del himno, poco pudieron hacer ante el altavoz del cantante.

El texto de las tres estrofas de las que se compone la "Canción de los Alemanes" proviene de 1841. Sin embargo, la primera de las estrofas se cantaba en el Tercer Reich junto al hoy prohibido himno del partido nacionalsocialista, el "Horst-Wessel-Lied".