El disparo en el pie de Trump: ¿adiós al mundial conjunto EEUU-Canadá-México?

Las medidas migratorias de Donald Trump tienen tanta repercusión que el presidente de los EEUU no puede controlar todas sus consecuencias. Y en el mundo del deporte, Trump se ha tirado piedras sobre su propio tejado.

Dejando a un lado los deportistas originarios de los países vetados que residen en EEUU -como Mo Farah- y los americanos que trabajan en esos países, hay algo que el gobierno estadounidense no había tenido en cuenta: se van a quedar sin Mundial de fútbol.

Mucho se ha hablado de la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2026 compuesta por Estados Unidos, Canadá y México, pero a día de hoy parece inviable. Entre la idea del Muro que separe México y EEUU y el veto a los ciudadanos de los países islamistas de Oriente Próximo, Trump se ha cargado un futuro Mundial con presencia estadounidense.

El presidente de la Federación de Fútbol de EEUU, Sunil Gulati, ha expresado su preocupación sobre cómo pueden afectar los movimientos de Trump a la candidatura conjunta de los tres países ante la FIFA.

“Obviamente los deportes requieren el libre movimiento internacional de deportistas y de ideas. Cómo afectará esto en términos de eventos internacionales, francamente creo que esa es una preocupación secundaria en este momento", dijo Gulati en el descanso del partido entre EEUU y Serbia.

"El problema de la orden ejecutiva y sus implicaciones van mucho más allá de eso. No nos hemos comprometido aún acerca de 2026. Las reglas aún no son lo suficientemente claras, aunque ya sabemos que habrá más equipos, pero el proceso aún sigue en el aire”, añdió Gulati.

“Hay varios retos presentes por lo que está pasando en el mundo, así que veremos cómo se resuelven en las próximas semanas antes de que tomemos una decisión acerca de organizar un Mundial solos o en conjunto”. Una decisión que deben meditar a conciencia teniendo en cuenta la ampliación de 32 a 48 selecciones participantes para el año 2026. ¿Se presentará EEUU candidata única con Trump como presidente? ¿Se alinearán solo con Canadá?

Sea como sea, Sunil Gulati ha colgado una foto en su cuenta de twitter que representa el sentimiento de muchos ciudadanos ante la orden de Trump:

