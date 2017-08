Es tricampeona mundial pero no puede participar en la máxima competición española por ser mujer

Beatriz Manchón es tricampeona del mundo de piragüismo y tiene 6 oros en el Campeonato de Europa. A sus 41 años ha denunciado que no puede participar en la máxima categoría de la competición del descenso del Sella -Asturias- porque el reglamento no deja que las mujeres puedan competir en la categoría absoluta.

En esta prueba, que se disputa el primer sábado de agosto, se consigue reunir a más de 1.000 piragüistas cada año. La intención de Manchón era competir en compañía de su pareja en el k-2, Manuel Bustos, en la categoría reina, que permite salir antes de tiempo para evitar a los piragüistas amateurs y competir en mejores condiciones, pero la organización le obliga a disputar la mixta.

Cuatro años después de su retirada, simplemente se ha cansado de no poder participar por segundo año consecutivo y se ha quejado de la situación a través de su cuenta de Twitter.

Segundo año sin poder competir. Esto lo tenemos que conseguir. Deportistas de cualquier nivel y edad en la categoría reina, excepto mujeres — Bea Manchon (@beamanchon) 31 de juliol de 2017

La organización de la carrera ha hecho oídos sordos a su petición. "Todas las razones que nos han dado son tan pobres, como que el reglamento no lo permite, cuando ya el año pasado dijeron que era precipitado y que lo mirarían con vistas a este año. Las respuestas que nos han dado son del tipo 'no vamos a cambiar porque estos dos deportistas tengan este capricho'. Cuando realmente nosotros no hablamos de nosotros dos, sino de que cualquier mujer que tenga la inquietud de participar en la prueba, pueda hacerlo", ha reclamado la piragüista en Onda Cero.

Manchón ha recibido el apoyo de instituciones y partidos políticos. El Instituto Asturiano de la Mujer fue el primero en secundarle, y Adriana Lastra, del PSOE, también ha querido sumarse a la causa. "Espero que el CODIS -Comité Organizador del Descenso del Sella- rectifique y modifique el reglamento. Es inaceptable", ha posteado la diputada.

Espero q el CODIS (Comité Organizador del Descenso del Sella) rectifique y modifique el reglamento. Es inaceptable. https://t.co/XZRHZWulaP — Adriana Lastra (@Adrilastra) 31 de julio de 2017

Una petición en change.org dirigida al presidente del CODIS para que cambie su normativa cuenta ya con 57.131 firmas.

"A Bea no le permiten competir en la categoría K2-Senior junto a su mareja Manuel Busto solo por ser mujer. Como lo oyes. El año pasado no se lo permitieron. Es algo que no sucede en el resto de categorías. ¿Cuál es la diferencia?", se lee en la descripción de la iniciativa, registrada por Óscar García Busto, un profesor asturiano de Educación Física.

Habrá que ver si la recogida de firmas surte efecto o 2018 será otro año sin mujeres en el escalón más alto del Descenso del Sella.