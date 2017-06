Dennis Rodman vuelve a Corea del Norte como mediador entre Trump y Kim Jong Un

Getty

Dennis Rodman ha anunciado que está viajando a Corea del Norte, y no es para asistir a una fiesta de su buen amigo Kim Jong Un. En esta ocasión, la ex estrella de la NBA se cruza medio mundo para "abrir la puerta al diálogo" con el país asiático, tal y como ha dicho en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Quién iba a pensar que este Bad Boy acabaría siendo parte directa de las relaciones internacionales del gobierno estadounidense.

Headed back to North Korea. Thank you https://t.co/zBtIFz1QBr for sponsoring my mission. I'll discuss when I return. https://t.co/oCEsSvI90B