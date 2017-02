"En pueblos pequeños como el mío fue donde se produjeron los peores crímenes"

El defensa del Liverpool Dejan Lovren ha abierto su corazón al gran público. A sus 27 años, este futbolista bosnio ha contado sus vivencias como refugiado durante la Guerra de Bosnia en un documental que se emitirá en la televisión del Liverpool FC, titulado Lovren: Mi vida como un refugiado.

