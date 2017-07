El mejor jugador de Italia se pone a dar puñetazos y acaba lesionado

El partido que han jugado este fin de semana Italia y Holanda ha sido de todo menos un amistoso. Nadie se lo esperaba, pero la final de la Trentino Cup tuvo un episodio de violencia injustificable.

Quedaban dos minutos para llegar al descanso cuando se produjo una lucha por un rebote, literal. El holandés Jito Kok suelta su brazo derecho y le da un golpe en la cara a Gallinari. La estrella de la selección italiana y nuevo jugador de Los Ángeles Clippers se revuelve y va directo hacia Kok, al que primero empuja, después agarra de la cabeza y acaba pegándole un puñetazo en la cara. Los árbitros, lógicamente, descalifican al italiano.

No fue lo peor que le pasó. Las pruebas realizadas después del partido mostraron que el alero se había fracturado la base del primer metacarpiano de la mano derecha: 40 días de baja y adiós al Eurobasket, que empieza el 31 de agosto.

El hombre que se llevó el puñetazo, Kok, ha publicado un post en Reddit en el que explica qué sucedió y en el que muestra cómo quedó su cara después de la acción de Gallinari. "Me dio, pero creo que yo le había dado en la pelea por el rebote también, y eso no le tenía muy contento. Me pilló desprevenido, estaba saliendo para atacar cuando me enganchó, pero por suerte no me ha roto ningún hueso de la cara, así que creo que se ha llevado la peor parte", asegura.

"En el momento no te das ni cuenta, estás a tope de adrenalina. Ahora me duele algo y se está poniendo morado. Me imagino que me mirarán bastante en el aeropuerto cuando vuelva a casa mañana. No había pasado nada entre nosotros hasta esa acción, no fue premeditado. Creo que el entrenador le había dicho algo y estaba frustrado".

Esa supuesta frustración con Ettore Messina le ha costado un torneo, por no hablar del cabreo que deben llevar los Clippers con la más que evitable lesión de un jugador al que acaban de firmar por 65 millones de dólares a recibir en 3 temporadas.