Cristiano solidario, Cavani bombero y más flame antiindepe

Cristiano Ronaldo sigue sin meter goles como solía. Solo uno en cinco partidos de liga que a pesar de que el Madrid siga marcando y ganando (ayer 3-0 al Eibar), el portugués no anda fino.

Fuera del terreno de juego parece estarlo más: el delantero ha pagado, según ha anunciado su propia hermana, la atención médica de 370 personas que lo han necesitado tras los incendios de Portugal.

El Barça, por su parte, sigue firme en el liderato, cinco puntos por encima de los blancos. Con Valverde habiendo superado satisfactoriamente sus 100 primeros días, el motivo de preocupación es más bien social: al club catalán continúan llegándole reacciones relativas al procés independentista.

Una de las últimas le toca directamente, ya que una de sus peñas ha dejado de ser barcelonista. La Peña Barcelonista de Elda se ha desvinculado oficialmente del club con una razón por lo demás bastante abstracta: "por la implicación del club y sus dirigentes en lo acontecido en Cataluña". El club no parece estar contentando a nadie, después de que tanto Assemblea Nacional de Catalunya como Òmnium Cultural declinasen participar en el homenaje que la entidad quería brindarles el pasado miércoles en Champions ante Olympiakos por considerarlo demasiado tibio.

La salpicadura del post-1-O futbolero ha llegado hasta Manchester. El técnico del City Pep Guardiola dijo que el sábado -día del comienzo de aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central a Catalunya- que era un "día triste para la democracia". Unas horas después el exseleccionador de baloncesto Javier Imbroda se soltaba con una respuesta delirante:

Escuchar hablar a Guardiola de democracia y del "pueblo",es como escuchar hablar a Falete de la dieta mediterránea.Y que me disculpe Falete. — Javier Imbroda (@javierimbroda) 22 de octubre de 2017

El equipo de Guardiola sigue firme al mando de la Premier. En las otras grandes ligas, los líderes han tenido pinchazos relativamente importantes. El peor es el del Borussia Dortmund en Alemania, que empató en Frankfurt y ya ha desperdiciado el mejor inicio de Bundesliga de su historia y ha sido alcanzado por el inclemente Bayern de Múnich.

En Italia el Nápoles empató contra el Inter en un partidazo que demuestra dos cosas: que quien quiera quitarle a los del sur la idea de ganar un scudetto 28 años después lo va a tener muy cuesta arriba y que los interistas van a dar guerra toda la temporada. Al acecho, Juve y Lazio, que no desaprovecharon la oportunidad de acercarse a tres puntos de la cabeza.

En Francia había Classico a fuego. El Olympique de Marsella le tenía ganas a un PSG al que no gana desde hace seis años... y a punto estuvo de conseguirlo. Los de la Provenza siguieron el arte de la guerra aplicable a estas situaciones al pie de la letra. El Vélodrome era una caldera desde antes de que los futbolistas salieran al campo, los once jugadores marselleses no ahorraron un gramo de energía en todo el partido y aprovecharon las ocasiones ante la puerta del rival.

Pero también se cumplió el guión por parte parisina. En el minuto 93, el OM ganaba 2-1. Como Neymar se había autoexpulsado un rato antes, Cavani pudo tirar una falta que él mismo había provocado en la frontal. Golazo doble: el PSG sigue imbatido y de paso apagó otra eterna semana de debates sobre egos en la capital del nuevo orden mundial del fútbol.