¿Y si Jordan hubiera boicoteado las Finales del apaleamiento a Rodney King?

Craig Hodges va a dar que hablar, y mucho, en los próximos meses. A sus 56 años, este ex jugador de la NBA ha escrito un libro donde se cuestiona el posicionamiento político de los baloncestistas.

Actualmente es entrenador en un instituto de Chicago mientras cuenta los días para que se publique Longshot: The Triumphs and Struggles of an NBA Freedom Fighter, del que ha hablado largo y tendido en una entrevista en The Guardian.

En esta charla, Hodges ha revelado un desconocido episodio durante su etapa en los Chicago Bulls, donde ganó dos anillos y tres concursos de triples. En 1991 trató de convencer a Michael Jordan y Magic Johnson para llevar a cabo un boicot del primer partido de las Finales de la NBA entre les Lakers y los Bulls. El partido se jugó solo unos meses después de la agresión que sufrió Rodney King, un hombre negro que fue brutalmente apalizado por cuatro policías blancos en Los Ángeles.

Mientras tanto en Illinois, el estado natal de Hodges, el 32% de la población negra vivía por debajo del umbral de la pobreza. Jordan le dijo que estaba loco. " Michael no habló en su momento (sobre la paliza a King) en gran parte porque no sabía qué decir, no porque fuese una mala persona", sentencia Hodges.

En cambio, para Magic la suspensión del partido era una solución "demasiado extrema". Jordan, Hodges y todos los Bulls perdieron aquel partido, aunque ganaron los siguientes cuatro para conseguir el campeonato aquella temporada y la siguiente, la última de Hodges en la NBA. En el verano del 92 los Bulls visitaron la Casa Blanca y Hodges le entregó a Bush una carta expresando el descontento de las minorías.

El jugador quería mostrar personalmente sus impresiones al presidente sobre la tensión racial que se estaba viviendo en el país desde el 29 de abril de aquel año, cuando un jurado compuesto casi íntegramente por blancos absolvió a los cuatro agentes de policía que apalizaron a King.

A raíz del veredicto miles de californianos, principalmente jóvenes afroamericanos y latinos, se unieron en lo que fue presentado como un disturbio racial y étnico que acabó extendiéndose por todo el país. Incendios, batalles campales y asesinatos que acabaron con 60 muertos al final de aquel verano.

Con la carta a Bush se acabó el periplo del tirador en la liga. Los Bulls no le renovaron y los demás equipos pasaron de contratar a un jugador políticamente comprometido, así que acabó su carrera en Europa.

"Nuestra generación dejó el deporte de lado, estaban preocupados por el propio beneficio económico. Estábamos en el punto en el que el branding empezaba y nos centramos en la marca individual en lugar de un movimiento unificado”, explica el ex escolta.

Está claro que, además de la conciencia, lo del branding lo tiene dominado, porque con este avance del libro ya tiene muchos compradores en el bolsillo.