Lo mejor de Claudio Bravo anoche no fue parar tres penaltis

Es Claudio Bravo justo antes de la tanda de penaltis de anoche contra Portugal.

"Escuchen, muchachos, me saco el sombrero ante todos ustedes. Peleamos, sufrimos, corrimos, dejamos todo adentro. No se dio, es verdad, no se dio pero ahora tranquilidad, muchachos. Tenemos experiencia, nos sobran los huevos. Apoyamos al compañero pase lo que pase, nos vamos con la cabeza en alto".

¿La virtud de la arenga?

Convertir algo tan individual como el lanzamiento (o la atajada) de un penalti en un asunto colectivo, en el que la gloria común está ligada al acierto particular de cada uno de los elegidos, meros representantes de sus compañeros durante algunos segundos. Hablaba de apoyo mutuo y no de victoria.

Ese fue el mensaje que les dio a todos sus compañeros el capitán de Chile. Justo después, paró tres penalties a los jugadores portugueses y Chile pasó a su tercera final en tres años, después de la de la Copa América ganada en 2015, y de la de la Copa América Centenario del año pasado, ambas ganadas. Ahora les espera Alemania o México en la Confederaciones de Rusia.

La Edad de Oro del fútbol chileno se escribe con los nombres de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Eduardo Vargas o Charles Aránguiz, pero también con el de Claudo Bravo, un veterano que ejerce como tal en la selección conocida originalmente como La Roja.