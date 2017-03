"Puedo representar deportivamente a mi país, pero no me siento seguro en sus espacios públicos".

El estadounidense Chris Mosier hizo historia hace menos de un año cuando se convirtió en el primer deportista transgénero no operado que participaba en una prueba mundial masculina. En este caso, el mundial de duatlón que se celebró en Avilés (Asturias) el pasado junio.

En aquel momento ya dijo "ningún otro atleta trans tendrá que preguntarse si puede hacerlo: ¡ya se ha hecho!".

Nacido en Chicago hace 37 años, no solo es activista por los derechos trans a través de plataformas como TransAthlete.com, sino que sus logros deportivos -entre ellos completar tres veces un Ironman- le sitúan como un gran atleta.

No solo es la primera persona que habiendo nacido como mujer ha llegado al equipo masculino nacional. El verano pasado se convirtió en el primer deportista trans en aparecer en un anuncio de una gran marca. Nike, en este caso, le hizo protagonista de uno de sus spots bajo el lema "Valor ilimitado".

Pero quizá la parte más interesante de Mosier es que se sabe un buen portavoz de los derechos de las personas transgénero. Mosier no se olvida de todas estas personas, y es muy consciente de que el hecho de que él goce del éxito profesional que tanto le ha costado no quiere decir que eso haga la vida más fácil para los y las trans.

Ni siquiera para él mismo lo es.

De hecho, en una frase que publicó hace unas horas en su Twitter ha resumido la cuestión perfectamente.

I can represent my country in sports, yet I'm not safe or protected in own country to be transgender in public spaces. #TeamUSA #HB2 #HB142 pic.twitter.com/wY8UKz6byO