10.000 euros de multa por echar a un pasajero del metro de París

Souleymane Sylla no se lo podía creer. Tampoco las miles de personas que vieron el vídeo en el que varios británicos que habían llegado a París a ver el partido del Chelsea contra el Paris Saint-Germain en febrero de 2015, no le dejaban entrar en un vagón del metro cuando trataba de volver a casa.

Los gritos de ¡We're racist, we're racist, and that's the way we like it! ( "somos racistas y nos gusta") procedentes del vagón pusieron la guinda a la escena, con el hombre negro en el andén y varios pasajeros alrededor mirando.

Ahora un juzgado parisino ha condenado a cuatro de estas personas -solo dos han acudido al juicio y a tres de ellos se les ha prohibido el acceso a un estadio de fútbol- a pagar 10.000 euros de indemnización a Sylla por violencia racista. El hombre, vendedor de 35 años y origen mauritano pasó, según su abogado, nueve meses sin coger el metro y ha estado bajo medicación.

"Llevo dos años esperando a que se haga justicia", ha dicho Sylla.

En cuanto a los condenados, uno de ellos, Joshua Parsons, con una pena de ocho meses, perdió su trabajo tras la agresión. Ha intentado defenderse alegando que "el ambiente estaba caldeado", que Sylla era "más grande que él" y ha reconocido que le empujó fuera del vagón, pero que "no se dio cuenta de su color de piel hasta que vio después el vídeo".

No ha colado. Y más viniendo de una persona que sube a su Instagram posados junto a Nigel Farage, el líder del xenófobo partido UKIP.

[Vía The Guardian]