Morata no quiere que los ultras fascistas de su club manchen su nombre

El Chelsea quiere imponer “la sanción más dura posible” a sus propios hinchas que aprovecharon los cánticos que en un principio animaban a Álvaro Morata para atacar indiscriminadamente a la comunidad judía.

Ocurrió el sábado, durante el partido que los londinenses se acabaron llevando por 1-2 contra el Leicester. Sin embargo, los cánticos iban dirigidos al Tottenham, relacionado históricamente con la comunidad judía en la City de Londres:

"Álvaro Morata, he has come from Real Madrid, he hates the fucking yids" -Álvaro Morata ha venido del Real Madrid y odia a los p**** judíos-, entonaron los blues.

La Federación Inglesa ya ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, y el propio Morata le ha pedido a su afición que no vuelva a cantar algo parecido. "Desde mi llegada, no ha pasado un día donde no haya podido sentir vuestro apoyo. ¡Sois una afición increíble y me gustaría pediros que respetéis a todo el mundo!", publicó el delantero en su cuenta de Twitter.

Since I arrived, I have been able to feel your support every single day, you are amazing and I'd like to ask you to please respect everyone! — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 9 de setembre de 2017

Este incidente no es algo aislado: el Tottenham aguanta descalificaciones judeófobas casi cada fin de semana.

El equipo del norte de Londres tiene un gran número de aficionados judíos desde su fundación, en 1892. Por aquel entonces, l a mayoría de sus jugadores eran estudiantes que profesaban esa religión y a día de hoy se sigue recordando su origen en los campos ingleses, a pesar de las iniciativas antidiscriminatorias que emprende la Premier cada temporada.

Aunque su máximo rival sea el Arsenal, los ultras fascistas del Chelsea son los que más se ceban con los orígenes del club. Los nazis del grupo Chelsea Headhunters son todos británicos de raza blanca y están ligados a diversas organizaciones de supremacía blanca como Combat 18, Frente Nacional, y de Irlanda del Norte, la Asociación de Defensa del Ulster y la Fuerza Voluntaria del Ulster.

No son los únicos, ya que en otros estadios como el del West Ham o el del Millwall se han visto saludos nazis, otros cánticos judeófobos y silbidos que imitan el sonido de las cámaras de gas, recordando la muerte de 6 millones de judíos durante el Holocausto.

Todos ellos adoptan la palabra "yid" -algo así como jodi** judío- para referirse a los aficionados del Tottenham, así que estos se han intentado apropiar el término, utilizando otros como "Yiddo" y llamándose a sí mismos el "Ejército Yid".

Morata ha dicho no. No en su nombre ante esta peligrosa corriente de antijudaísmo en el futbol europeo.