Bullying y celos: una experiencia "tóxica" en la WNBA

Candice Wiggins dejó la WNBA el pasado mes de marzo por sentirse discriminada. A sus 30 años aún tenía cuerda para seguir en la mejor liga de baloncesto femenino, pero prefirió aparcar su carrera como baloncestista para jugar a volley, un deporte que practicaba en la universidad.

Poco más se sabía de las razones que le llevaron a tomar esta decisión, hasta ahora. Wiggins ha confesado que los 8 años que pasó en la liga fueron un suplicio porque muchas jugadoras fueron hostiles con ella por ser heterosexual, a parte de tener celos de su popularidad.

"Me hubiera gustado jugar un par de temporadas más, pero no era aconsejable por mi estado mental. Tenía una depresión grave, fue muy duro. En la WNBA había una cultura tóxica para mí. Me estaban rompiendo el espíritu", explicó la ex campeona de la liga con las Minnesota Lynx en el San Diego Union-Tribune.

Además, asegura que la "cultura dañina de marginación" está muy presente en la WNBA. “Ser heterosexual y reconocerlo abiertamente fue demasiado”, criticando la falta de seguimiento de la competición y la pérdida de valor de la misma.

"Me estaban rompiendo el espíritu, hay muchos celos y competitividad. Se comparaban tanto con los hombres que eran reflejo de los hombres".

Está convencida de que las jugadoras iban a por ella por ser heterosexual y querían que se sintiese como un bicho raro."La gente estaba intentando deliberadamente hacerme daño todo el tiempo. Nunca me habían llamado p*** tantas veces en mi vida como en mi temporada de novata. Nunca me habían tirado tanto al suelo. El mensaje era: Queremos que sepas que no nos gustas".

No ha quedado ahí la cosa, ya que también cree que el 98% de las jugadoras de la WNBA son lesbianas. "Tienen muchas reglas no escritas que ellas hacen que se cumplan, para mí fue terrible decir que era heterosexual". Por el momento la WNBA no se ha pronunciado al respecto y solo algunas jugadores le han llevado la contraria vía Twitter.