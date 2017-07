@PenaArgel

Cristiano Ronaldo ha declarado en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Pozuelo de Alarcón que todas sus declaraciones a Hacienda han sido correctas.

Según cuenta El Español, el portugués piensa que está sufriendo una persecución en toda regla. "Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí sentado", le habría dicho a la jueza, al fiscal y al abogado del Estado.

"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado. Jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos", dice la nota de prensa que ha publicado Gestifute, la empresa que lleva la comunicación del jugador, que ha apuntado varias citas textuales de Cristiano Ronaldo durante su comparecencia ante la juez Mónica Ferrer Gómez.

En la hora y media que ha estado declarando en un clima tenso, el jugador del Real Madrid ha señalado a sus asesores fiscales como los responsables de la gestión de sus derechos de imagen, dejando claro que no han cometido ningún error.

"Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas", apunta también el comunicado.

Por su parte, la Abogacía del Estado -representando a la Agencia Tributaria-, le ha reprochado que le debe al Fisco 14,7 millones de euros por defraudar impuestos entre 2011 y 2014, aunque por el momente no está dispuesto a pagarlos.

Además, Cristiano Ronaldo también habría desvinculado del fraude fiscal a su representante, Jorge Mendes, diciendo que no tiene nada que ver con los asuntos fiscales. Parece que lo ha pasado bastante mal, incluso "ha tenido que quitarse una americana y beber el agua de otros asistentes", tal y como apunta El Español.

De hecho, estaba previsto que diera una rueda de prensa tras declarar -había un atril delante del juzgado para ello-, pero al final no ha aparecido.

En su lugar ha salido Iñaki Torres, jefe del departamento de comunicación que trabaja para el futbolista, anunciando que CR7 ya se había marchado a casa y que circularía una nota de prensa oficial. Decenas de aficionados que defienden su inocencia y más de 200 medios de comunicación de varios países que estaban esperando al portugués se han quedado con cara de póker y han despedido a Torres entre abucheos.

[Vía El Español]