Bruce Lee no dejó una escena más de culto que esta

Bruce Lee la dejó inacabada. Estaba rodando Game of death (El juego de la muerte) en el año 72, cuando recibió una oferta que no podía rechazar: hacer Enter the dragon, Operación Dragón, la primera peli de artes marciales producida por Hollywood, con casi 1 millón de euros.

Al hongkonés le dio tiempo a acabar esta última, pero murió seis días antes de su estreno. La causa, una fatal hipersensibilidad alérgica a uno de los componentes de un medicamento que tomó para calmar un dolor de cabeza con solo 32 años.

Así que Game of death tuvo que ser acabada y estrenada varios años después, en 1978. Y el mundo pudo ver a Bruce Lee peleando en el mortal juego, una progresión contra rivales de la mafia coreana que le iban apareciendo en una pagoda del país asiático.

Por supuesto, va ganando hasta que se topa con Hakim, un gigantón protagonizado por Kareem Abdul-Jabbar, la leyenda de Milwaukee Bucks y LA Lakers. El máximo anotador en la historia de la NBA estudió artes marciales bajo la batuta de Lee varios años. Al principio de la escena, Abdul-Jabbar le da algún que otro golpe hasta que Lee se da cuenta de algo que no debería haberle pasado desapercibido desde el principio: las gafas de sol del afroamericano. En efecto, es hipersensible a la luz y el resto es historia.

Parte de la historia forma parte también el mono de motorista amarillo y negro que luce Lee en la cinta. También sus famosas zapatillas Onitsuka Tiger de los mismos colores. Es quizá uno de los atuendos más reproducidos cuando se ha tratado de monetizart el carisma del artista marcial y actor. De hecho, la indumentaria sirvió como inspiración/homenaje a la que luce Uma Thurman en Kill Bill. También en otras películas de culto como Shaolin Soccer. Y músicos tan dipares como Gorillaz, The Clash o Iggy Azalea también se han rendido a esos colores.

A eso se le llama cultura popular.