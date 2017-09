Cómo acabar con los nazis del Dortmund

"Los nazis tenían una palabra que decía que todos los esfuerzos de la sociedad tenían que centrarse en el crecimiento del estado: Gleichschaltung. Dentro de este contexto, el fútbol también fue intervenido por el estado, aunque nunca fue el deporte favorito de los nazis, a Hitler no le gustaba nada. Lo consideraban un deporte para pobres, al ser de masas".

Así nos explica Marcos Pereda, profesor de Derecho y escritor, los orígenes del nazismo en las gradas del fútbol alemán.

Aunque nunca fuera un deporte preferente para Hitler y sus secuaces, sus admiradores del siglo XXI aún siguen en las gradas de la Bundesliga. Lo más soprendente es que sea en el Signal Iduna Park donde más se manifiestan. Sí, el campo del Borussia Dortmund, donde juega el Real Madrid esta noche, es el estadio donde la ultraderecha futbolera alemana se ha manifestado más en los últimos años.

¿A que no cuadra?

Un equipo que se ha convertido en la viva imagen de la modernidad bajo el amparo de una ciudad obrera no ha conseguido deshacerse del reducto nazi. Mientras la mayoría de sus seguidores disfrutaban, y lo siguen haciendo, con los Marco Reus, Götze, Lewandowski y Aubameyang, la misma afición se echa las manos a la cabeza con las tropelías de Desperados y Northside -los principales grupos de ultraderecha del BVB-.

Tal y como nos recuerda el periodista de Sphera Sports especializado en la Bundesliga, Hadrian Distelmaier, en los últimos 4 años se han producido varios incidentes de vergüenza ajena.

Gritos de "Heil Hitler" en un homenaje al masajista fallecido del Hamburgo, pancartas de apoyo al NWDO -partido ultraderechista de Dortmund- y al AfD -Alternativa para Alemania-, saludos con el brazo derecho en alto, palizas a aficiones rivales y compinches en el cuerpo de seguridad del Signal Iduna Park para colar todo tipo de símbolos nazis.

Para curarse en salud y protegerse de las duras leyes en contra de los símbolos nazis, estos ultras no tienen afiliación política en los partidos -al menos de forma directa-. Así, el castigo es individualizado.

Sea como sea, no se puede decir al club que no haya intentado erradicar la propaganda nazi. "A raíz de los incidentes de hace algunas temporadas, el Borussia ha tomado medidas para evitar la presencia de ultras en su estadio, no quiere gente que vaya al partido a hacer cosas que no sea disfrutar del fútbol", nos cuenta el venezolano Daniel Cadena, periodista encargado de hacer las retransmisiones oficiales de la Bundesliga para el público hispanoparlante.

Sin ir más lejos, difundieron folletos antifascistas donde se explica la indumentaria y los símbolos que utilizan estos grupos, además de repartir un millón de posavasos en el estadio y en cientos de bares de la ciudad con lemas como "Kein bier für rassisten": "No hay cerveza para los racistas".

No ha sido suficiente: los nazis siguen entrando al campo. Quizá el problema esté en que no reciben ayuda por parte del gobierno.

"Los políticos —explica Cadena— no se meten lo que deberían en la problemática de la violencia en el fútbol, a pesar de que el Ministerio de Interior sea el teórico encargado. Todos los conflictos se acaban solucionando directamente entre aficionados y la Federación Alemana de Fútbol -DFB-".

Mientras los políticos siguen alardeando de multiculturalidad descuidan un deporte que cada temporada mueve 18 millones de entradas en el país.

Esta 2017/18 ha empezado con un enfrentamiento entre la DFB, la Bundesliga y los grupos ultras. Estos últimos quieren tener su cuota de protagonismo y reclaman su derecho a usar pirotecnia en las gradas, pero se les ha denegado. Con la excusa de reclamar valores vinculados con el odio eterno al fútbol moderno, aprovechan la coyuntura para propagar la ideología nazi, tal y como te contamos aquí.

"Muchas veces confundimos la nostalgia del pasado con la nostalgia de todo el pasado. Antes había carniceros y sinvergüenzas en el fútbol, pero no lo recordamos. Se están usando cosas que nos gustan a todos como el álbum de cromos o las series de nuestra infancia para introducir ciertas ideas subversivas sin darnos cuenta", apunta Pereda.

Entonces, ¿cómo echar a los nazis del campo del Dortmund?

Cadena plantea implantar un sistema en el que las entradas deban especificar nombre y apellidos de los asistentes, algo que ya funciona en la Serie A italiana. "Se debería tener controlado al 100% de los asistentes al estadio. Eso implicaría que las entradas deberían tener nombre y apellidos. Es complicado, lo importante es que haya una política integradora a través del deporte".

En cambio, Pereda lo tiene claro: si los nazis siguen en el fútbol de élite es porque los clubes quieren.

"Lo tienen en su mano. He visto auténticas barrabasadas en muchos estadios y los clubes grandes saben hasta si un espectador lanza una bolsa de pipas al campo: deben identificar a esos que hacen gritos de mono o llevan banderas nazis", denuncia. "La solución es prohibirles la entrada de por vida. Si les gusta el fútbol lo verán por la tele, si solo lo utilizan como altavoz para sus ideas políticas pues que utilicen otra cosa. Si no les echan es porque miran para otro lado".

Viendo que las campañas que el club ha llevado a cabo no han acabado de ser efectivas, una respuesta popular puede ser el mejor antídoto al virus nazi; algo como lo que hicieron los aficionados del Werder Bremen en 2008 en un partido contra el Bochum, cuando consiguieron echar a un grupo al grito de "Nazis Raus!" -"¡Nazis Fuera!"-.

Señalar y expulsar desde abajo, el único camino que de momento ha funcionado.