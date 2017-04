Comunidad frente al miedo: aficionados del Dortmund alojan solidariamente a los del Mónaco

Imagen Twitter @streber10

Tras las tres explosiones que sufrió el autobús del Borussia Dortmund, el mundo del fútbol ha respondido con una lección de solidaridad y sentimiento de comunidad.

El club alemán y sus seguidores, concretamente, han tenido la empatía necesaria para pensar no solo en sus jugadores, sino también en su rival de Champions a través de una iniciativa en Twitter.

Desde la entidad borussen se lanzó el hashtag #bedforawayfans ("cama para fans visitantes") para que los seguidores del Mónaco tuvieran un techo donde dormir después de que el partido entre alemanes y monegascos se aplazara para esta tarde a las 18.45h.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm