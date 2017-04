Bilardo demuestra que vive en una caverna insinuando que hay violadas que provocan

Uno de esos clásicos subterráneos del fútbol que tanto nos gustan dice que Carlos Salvador Bilardo se montó una de las mayores mentiras haciendo creer al mundo que fue un maestro de la táctica para ganar México'86 con Argentina. Siguiendo esa crítica, lo que habría pasado es que la genialidad de Maradona es la que habría llevado a la albiceleste a campeonar con un equipo absolutamente mediano. Que si el líbero, dos stoppers y laterales volantes...

"Los jugadores se reunían y acordaban: no le demos bola a Bilardo", nos decía el periodista Daniel Arcucci, coautor junto a Maradona de las memorias del Pelusa sobre aquel verano mexicano. Bilardo lleva siendo entrenador 47 años y solo ha logrado dos títulos, el mencionado y un Metropolitano con su querido Estudiantes de La Plata en el 82.

Pero no estamos aquí para hablar de la aportación del Doctor al fútbol, sino para no terminar de creernos que a la altura de 2017 salga un tipo, haya ganado un mundial o no, a decir en televisión que la mujer tiene que vestir bien cuando le preguntan por la ola de violaciones que sufre su país.

Argentina ha sido escenario de un femicidio cada 18 horas en este año. Y ha tenido que oír hace unas horas una indescriptible teoría de la violación por parte de un hombre de 79 años desde el plató del canal América 24.

Ojo.

"Una mujer no puede ir vestida como quiera. Incita a la violencia", soltó. "En la playa que vaya como quiera. En la calle no. Hay chicas jóvenes que incitan a eso, que llevan pollerita por acá, se agachan a coger un papelito y se les ve la bombacha".

Su receta contra la violación no es que el hombre deje de violar, sino esta, que se encargo de recalcar varias veces: "Que la mujer se vista mejor".

"Vos vas en un colectivo y hay una señora con los senos afuera y el tipo mira para allá...", trató de razonar, justo antes de que el presentador tratase en vano de recordarle la diferencia entre una mirada y un delito tipificado en el Código Penal.

Poco después intentó crearnos una imagen terrible. "Si yo estoy con una pollerita por acá...". Menos mal que el presentador, de nuevo, lo cortó.

Pero Bilardo volvió a la carga, volviendo a dejar clara su hasta ahora desconocida faceta de experto en moda femenina: "Estoy contra la violación pero hay mujeres que visten bien y mujeres que son provocativas".

¿Suficiente? No. Quedaban un par de perlas más.

Dejó entrever que el violador viola porque no es guapo, o algo así: "Hay hombres lindos de cara, de cuerpo, de físico, que no necesitan eso. Pero otros que sí".

Y al final se las apañó para conectar esta antología sexista con su carrera de director ténico. Concretamente con las visitas de algunas chicas -suponemos que muchas de ellas amigas, novias o esposas de estos- a los jugadores que él entrenaba. Pues también ahí hay que tener cuidado: "No vengas así porque estos tipos están acá concentrados hace veinte días y..." dice Bilardo que les advertía, sospechando que quizá son tan animales como él.