Rueda de prensa incendiaria de Bielsa

O no está cómodo o no le están haciendo sentir cómodo, pero que la segunda estancia de Marcelo Bielsa en Francia no está siendo como él desearía es un hecho.

Tras seis partidos de liga, su Lille es decimoséptimo con una victoria, dos empates y tres derrotas. Y el técnico rosarino ha protagonizado otra de sus incendiarias ruedas de prensa.

Bastó la pregunta de si va a renunciar al cargo o no. "No me voy a ir aunque peleemos el descenso toda la liga. Salvo que me echen, eso no se lo puedo garantizar. (...) Lo digo solamente para quedar comprometido a aguantar lo que tenga que aguantar, porque yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde. He peleado el descenso, he sido protagonista del peor fracaso de la historia de la Selección Argentina y soy un especialista en asumir momentos difíciles", dijo, recordando la eliminación de la albiceleste en primera ronda del mundial 2002.

A Bielsa le vimos llegar este verano a Francia -donde en su primera etapa en el Olympique de Marsella no hubo títulos pero sí dejó mucho cariño entre la afición- arrancándose a cantar un tango a sus jugadores en medio de una comida del equipo. Concretamente, se trataba de Qué me van a hablar de amor, de Homero Expósito.

El de la rueda de prensa de ayer bien se pudo haber llamado Qué me van a hablar del fracaso.