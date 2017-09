Una agente de policía hace historia en el fútbol europeo

Getty

Cuando la Federación Alemana de Fútbol -DFB- confirmó que Bibiana Steinhaus sería la encargada de arbitrar el partido entre el Werder Bremen y el Hertha de Berlin de este domingo, se encargó de darle la magnitud que la designación requería. “Bibiana Steinhaus hará historia este domingo al arbitrar el partido del Hertha Berlin contra el SV Werder Bremen y convertirse en la primera mujer árbitro de la Bundesliga”, decía la DFB en su pagina.

No es para menos: esta agente de policía de Hannover se ha convertido en la primera mujer que dirige un partido en las grandes ligas europeas.

“Siempre ha sido mi sueño dirigir en la Bundesliga. Me causa mucha alegría alcanzar esta meta y es una confirmación del duro trabajo y el arduo camino que he recorrido hasta aquí”, Me alegro de que por fin haya llegado este desafío para mi equipo y para mí. Por supuesto que estamos muy preparados”, reconoció Steinhaus ante los medios al hacerse oficial el anuncio.

Para celebrar este hito de la historia de la Bundesliga, el Hertha decidió convertir el Estadio Olímpico de Berlín en una fiesta dedicada a las mujeres rebajando el precio de las entradas en un 50% para el público femenino.

Sin embargo, que Steinhaus haya sido elegida para pitar al más alto nivel no es ninguna sopresa para quien conozca un poco su recorrido en el fútbol. Desde que obtuvo su licencia de árbitra en 1995, la pareja del mediático ex colegiado Howard Webb, ha dirigido cientos de partidos de la tercera y segunda división alemanas, mientras que a nivel internacional arbitró las finales del Mundial Femenino de Japón en 2011 y de los JJOO de Londres'12.

A pesar del bagaje, los 50.000 espectadores que habían en el Estadio Olímpico y todos los medios de comunicación acreditados, pusieron especial atención en su arbitraje. Al acabar el encuentro, varios futbolistas la felicitaron por su actuación, aunque no deberían extrañarse por su nivel.

Chapeau Bibiana #Steinhaus! Gratuliere zum 1. Spiel in der Bundesliga 😉👌🏼 #GoodJob

— Franck Ribéry (@FranckRibery) 10 de setembre de 2017

Toda la suerte del mundo para Bibiana Steinhaus y a las mujeres que vengan después!! 👍 pic.twitter.com/Pax4GnnrI9 — Iker Casillas (@IkerCasillas) 10 de setembre de 2017

Los entrenadores del Hertha y del Bremen también valoraron su manera de arbitrar en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Respeto total. Ella ha dejado jugar aunque el partido fue muy físico. Yo estoy contento”, dijo Pal Dardai, técnico del Hertha, mientras que Alexander Nouri quiso dejar claro que “el sexo no juga ningún rol, lo que cuenta es el desempeño y hoy ha estado OK”.

Con el debut, Steinhaus se ha quitado un gran peso de encima. “Para ser sincera, estoy muy aliviada de que todo haya terminado de forma exitosa y de que mañana regresa la normalidad. He disfrutado mucho dirigiendo el partido junto con mi equipo que actuó de forma espléndida”, dijo la árbitra, algo cansada de la presión mediática que le ha rodeado estos días.

Aunque pocos lo conozcan, ya había un precedente similar al de la alemana, pero en México.

Virginia Tovar Díaz dirigió un partido de la Liga MX hace 13 años, para ser exactos en el duelo entre Irapuato y del 2004. Árbitro cuatro partidos más de primera división entre 2004 y 2008, con las oportunidades escasas y las críticas machsitas por castigo.

“Me siento muy orgullosa de ser la primera. No me siento orgullosa de ser la única, yo quisiera que otras mujeres vinieran atrás de mí, que hubiera servido ese camino que abrí, pero no se abrió, lo volvieron a cerrar”, dijo en su momento en una entrevista en Medio Tiempo.

Veremos si la alemana tiene mejor suerte en la élite, aunque por el momento ya ha empezado con mejor pie.