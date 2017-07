Las dos futbolistas que México odió y ahora viven enamoradas en Islandia

Stephany Mayor celebrando un gol con sus compañeras de selección/Getty

Desde la cocina de su cabaña, Bianca Sierra y Stephany Mayor ven el campo donde entrenan cada día. Cualquiera podría pensar que estas dos mexicanas están en un bosque de Tirol, pero nada más lejos de la realidad.

Las primeras futbolistas aztecas en reconocer su homosexualidad juegan en Akureyri, una ciudad al norte de Islandia.

Se marcharon a la isla nórdica porque querían estar en el mismo equipo sin dejar de ser pareja, pero en México parecía imposible porque el público no aceptaba su condición sexual. Aquellos partidos que jugaron juntas en la selección durante el Mundial'15 les supo a poco y se mudaron a más de 7000 kilómetros para sentirse aceptadas y vivir su amor tranquilas.

No aguantaban enfrentarse a una cultura deportiva que se retrata con constantes gritos homófobos. De hecho, cuando Sierra y Mayor revelaron su relación al público a través de Twitter el pasado verano recibieron cientos de insultos al instante.

Precisamente, en estos últimos días la Federación Mexicana de Fútbol está llevándose varias multas de la FIFA por ignorar el grito homofóbo que han lanzado sus aficionados cuando los porteros sacaban de puerta en la Copa Confederaciones.

En Islandia es diferente, aseguran que notaron el cariño de la gente desde que llegaron. Son las estrellas del equipo invicto de la Primera División, el Thor Ka.

“Desde el principio sentimos que aquí valoraban nuestro trabajo, nos valoraban como futbolistas, sin prejuicios”, dice Sierra para el NY Times.

Ambas tienen 25 años. Sierra tiene la doble nacionalidad -mexicana y estadounidense- y es hija de los propietarios de una cadena de comida mexicana bastante conocida en San Francisco. En cambio Mayor es de Azcapotzalco, una delegación del norte de Ciudad de México.

Se conocieron en una convocatoria de la sub-20 y acabaron enamorándose a distancia, hasta que confirmaron su amor en un torneo con la selección absoluta que jugaron en China hace 4 años.

“Hay muchos tabúes en México para hablar de la sexualidad. Hay cosas que no se hablan, es algo yo creo cultural, no es fácil abrir tu relación. Para mi fue fácil abrirme con ella porque ella desde el principio tenía sus ideas claras de lo que quería, eso me ayudó mucho”, explica Mayor.

Mantuvieron durante años una relación de larga distancia cuando Sierra se fue a jugar al Washington Spirit. Nunca escondieron el cariño que se tenían delante de sus compañeros de selección o de sus familias: compartían cuarto, se hacían gestos de complicidad y siempre estaban juntas en las concentraciones.

Aquello irritaba a Leonardo Cuéllar, seleccionador mexicano hasta hace bien poco. En 2015, durante un torneo previo al Mundial, Cuéllar convocó a las jugadoras para una reunión sobre las reglas del equipo. En medio de un discurso sobre cómo no deben tomar alcohol y que deben ser cuidadosas al usar redes sociales, hizo un comentario referido a la relación de Mayor y Sierra.

“Dijo: ‘A mí no me importa si son novias o no, pero no las quiero ver ahí agarradas de la mano o haciendo desfiguros’”, recuerda Mayor.

Como ella y Sierra eran la única pareja en el equipo, todas las futbolistas supieron a quiénes estaba dirigida la orden de Cuéllar.

"Si lo piensas no creo que le digan a un jugador hombre de la selección mexicana que no bese o agarre a su novia con el uniforme. Es difícil pensar que eso pase en Estados Unidos”, reflexiona mayor, que aprovechó para apuntar que cuando EEUU ganó el Mundial en Canadá, Abby Wambach besó a su esposa en medio del campo y nadie se escandalizó.

A pesar de esta norma homófoba, decidieron quedarse a jugar el Mundial con la selección por el respaldo de sus compañeras, aunque no volvieron por la presencia de Cuéllar.

Al año siguiente, el agente de Sierra le consiguió un contrato en la liga Noruega y Mayor fichó por el Thor Ka, donde acabó llegando su pareja a los pocos meses. Ahora mantienen vivo su amor mientras consiguen un puesto para la Liga de Campeones.