El Betis se querella contra la salida de tono de Pablo Hasél

Pablo Hasél tiene un nuevo pleito legal. El Betis ha anunciado que se querellará contra el rapero catalán por los mensajes que éste publicó en Twitter refiriéndose al club andaluz.

Con el caso Zozulya en pleno bullicio, Hasél publicó en su cuenta un mensaje en el que deseaba que el avión oficial bético que viajaba entonces a Galicia para enfrentarse al Deportivo de A Coruña no llegara a su destino: "A la plantilla del Betis que defiende al nazi (refiriéndose a Roman Zozulya), si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrellara".

El @RealBetis se querellará contra 'Pablo Hasel' por las graves manifestaciones vertidas contra la plantilla de nuestro Club. — Real Betis Balompié (@RealBetis) 8 de febrer de 2017

No quedó ahí la cosa. Hasél, de 29 años, insistió en sus insultos al Betis hablando de "basura de jugadores que hablan de linchamiento contra el jugador nazi, cuando linchamiento es lo que hacen los nazis".

Además, también retuiteó frases de otros usuarios como "mierda de Zozulya" y otros en los que se vinculaba al delantero ucraniano con grupos de ultraderecha o bombardeos que asesinaron a antifascistas, e incluso con la crucifixión y la quema de personas en el Donbass.

Hasél ya ha tenido problemas con la justicia por sus pensamientos políticos. El rapero comunista fue detenido y condenado a dos años de prisión por "enaltecimiento del terrorismo" en sus letras, que siempre llevan un alto contenido de mensajes políticos.

No dudó en responder al club cuando anunció la querella, volviendo a escribir tuits como "el Betis se querella ofendido por un comentario mío. Las víctimas de los nazis ucranianos a los que apoya su jugador, no le importan” o "las víctimas de los nazis ucranianos no pueden querellarse porque ya están muertas.Adelante, no me sacaréis nada, no tengo un euro". Veremos en qué acaba el conflicto.

Yo deseaba,a mi me amenazan de muerte mil fachas a diario y no voy querellándome ni denunciando. Qué susceptibles son para lo q les conviene — Pablo Hasel (@PabloHasel) 8 de febrer de 2017