El Barça se olvida de su gente

Como "el gol más triste de la historia reciente del Barça". Así definió ayer mi compañero Marc Casanovas el tanto con el que Busquets adelantaba a su equipo en el Camp Nou contra Las Palmas.

Mientras la Policía Nacional trasladaba el diálogo del gobierno español a los electores catalanes en forma de hostias durante el 1-O, el FC Barcelona intentaba pensar qué haría con su partido de sobremesa contra los canarios. Mientras el Barça discutía su aplazamiento, Las Palmas anunciaba que jugaría con una camiseta con una bandera de España bordada, al tiempo que emitía un comunicado que decía que "creemos en la unidad de España".

El Barça, finalmente, trasladó a la LFP que quería el aplazamiento del partido, pero esta última no vio motivo y se negó. Los Mossos garantizaban la seguridad del partido.

La Liga amenazaba con una sanción de seis puntos.

El grupo de animación del Camp Nou, por su parte, hablaba de una salida masiva de aficionados al campo en el minuto 1 para parar el partido.

Entonces, el Barça dijo que sí se jugaba. A puerta cerrada, pero que sí se jugaba. La decisión molestó a un enorme sector de la afición blaugrana, en un día en el que muchas de estas personas habían salido a la calle precisamente a votar sin que las fuerzas del orden les abrieran la cabeza.

También molestó a dos de sus directivos: el vicepresidente Carles Vilarrubí y Joan Monés presentaron su dimisión.

Y la imagen de un partido a puerta cerrada en el Camp Nou no pudo competir en las portadas internacionales con las de la violencia en las calles. El Barça, més que un club y el "ejército desarmado" de Catalunya, como lo llamó Vázquez Montalbán, no estuvo a la altura dejando fuera del recinto a su masa social, privándoles del derecho a la libre expresión en un día que no fue, pese a quien pese, uno más.

La imagen del Barça ayer fue la de un club orbitando en el vacío social, contrariamente al reconocimiento de las raíces en las que dice reconocerse.

Tras el partido, pasó lo que tenía que pasar. Piqué habló, y dejó entrever que él no era partidario de jugar el partido. Dijo que si se lo pedían daría un paso a un lado en la selección española. Dijo que entendía "perfectamente a la gente que decía que hoy no se tenía que haber jugado el partido". Y jugó. Y lloró.