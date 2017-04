"Que nadie me diga que jugar defensivamente es de derechas"

Imagen beIN Sports

No queda un aficionado al fútbol que no conozca a Axel Torres. A su currículum mediático — Cope, Marca, Panenka, Gol o SER y beIN Sports, donde actual y respectivamente participa en El Larguero y presenta El Club— hay que agregarle tres libros: 11 ciudades, Franz. Jürgen. Pep (coescrito con André Schön) y ahora El faro de Dalatangi ( Contra), que detalla la vuelta a Islandia que dio junto al periodista Víctor Cervantes en el verano previo a la gesta del país en la Euro'16.

El libro empieza y acaba con un beso no dado. ¿Cuentas historias tristes?

Se me da bien expresar este tipo de cosas. Siempre he recibido imputs de que a la gente le gustaba así, me queda bien el tono gris, romántico, la amargura por alguna cosa perdida, las cosas que frustran.

A quienes seguimos tu trabajo no nos ha sorprendido este Axel Torres introspectivo. ¿Te has parado a pensar que a gente que te haya empezado a conocer a través de tu programa sí?

Hago muchas cosas con tonos diferentes y depende de qué consuma la gente de todo lo que hago tendrá una percepción de mí. Tengo una necesidad de explicarme, de que se me entienda. Aunque en la tele me pidan darle un toque de autor al programa, eso tiene unos límites, al final es un programa sobre la liga española. Cojo estos proyectos, como el libro, para ser un yo más esencial. El propio personaje del libro, que soy yo, duda mucho.

¿Hay un nostálgico en todo aficionado?

Es evidente que cuando más sigues el fútbol es cuando eres niño. Cuando no te preguntas si se amañan partidos o si todo son intereses de empresas.

Nosotros hemos vivido un fútbol, el de los 80, que parece objetivamente más romántico, pero, ¿no es el fútbol actual el romántico para los niños de hoy? ¿Vive hoy un niño de 7 años el fútbol con esa misma pasión?

Sí. Este fin de semana estaba en casa de mi padre el hijo de unos primos, de unos 8 o 9 años. Yo había dejado la tele encendida con el Madrid-Alavés y él estaba viéndolo. Marcó Benzema y en el gráfico apareció Benzema: 9 goles. Y me dice 'Benzema solo lleva 9 goles, son muy pocos, Rafinha por ejemplo lleva 4'. Lo tiene todo memorizado, como yo lo tenía a esa edad. Yo hoy, dedicándome a esto, no sé si Rafinha lleva 4 goles. Cuando eres niño esos detalles son lo más importante del mundo, para él el fútbol de hoy es el mismo que era para mí a su edad.

La primera temporada que recuerdas es la 90-91.

Los partidos de los sábados eran un acontecimiento. Llevabas toda la semana sabiendo que había que verlo porque era el único. Tenía más valor. Ahora si no puedes ver un partido no pasa nada porque hay otros cincuenta. En esa época o veías ese o no veías ninguno. Zaragoza-Sevilla esta noche, pues Zaragoza-Sevilla de pé a pá, con el álbum de cromos abierto para saberte los jugadores, y ese día era el mejor partido del mundo. Muchos dirán '¿qué quieres, volver a eso?'.

Muchos dirán que quizá no tendrías trabajo.

Evidentemente, muchos me dirán que yo vivo de que el fútbol tenga tanto partido y tanto programa. Yo trabajo en un canal que no podría existir en 1990, pero también es verdad que yo ese año ya quería dedicarme a esto.

Y lo has conseguido, pero para muchos en Madrid eres un periodista culé, y un no culé para algunos en Barcelona.

Frustra, soy bastante transparente y siempre siento la necesidad de explicarme. Que haya gente que piense que ser del Sabadell es una tapadera y que en el fondo soy de este o del otro, me frustra como comunicador. Mi valor es la credibilidad, si la gente sospecha que es mentira, frustra. Ni soy del Madrid ni soy del Barça, de hecho ambos me generan los mismos sentimientos, que tienen que ver con mi condición de aficionado de un equipo pequeño. Los dos son muy grandes y los dos representan algo que en cierto modo está en las antípodas de mi condición como aficionado.

¿No es infantil que en el periodismo deportivo todo sea tan trinchera en lo deportivo y a la vez sea todo una tumba en lo referente a su contexto político?

Hay temas que no interesa que se toquen y otros que sí. Me parece bastante hipócrita, la política está en todo, en el fútbol hay mil ejemplos. Un club se forma por afinidades, y esta a veces es geográfica y otras tiene que ver con que ese club lo fundaron los estudiantes de tal universidad, o los trabajadores de los astilleros o la comunidad judía de tal. Es verdad que esto exigiría otra cobertura del fútbol, una separación que sería compleja, pero creo que se puede hacer.

En beIN tratáis el producto con respeto.

Bueno, al final estamos encerrados, tampoco nos ve tanta gente. Y si no estuviéramos encerrados, quizá no podríamos hacerlo. Yo convivo en una redacción en la que se hace un canal cerrado y otro en abierto. Ellos, si algo no ha funcionado, tienen que cambiar y pensar por qué no ha funcionado. Yo no he tenido nunca esa presión, nunca me ha dicho nadie 'no nos está viendo la gente'. Hay cosas que puedo hacer porque no importa la audiencia, sino hacer un buen producto que justifique que la gente se abone al canal. Hablar 15 o 20 minutos del Sporting de Gijón no tiene cabida en un programa en abierto porque baja la audiencia, y a la que baja te dicen 'vuelve al tema que te da más audiencia'. Yo tengo esa ventaja.

Todos deseamos ser escuchados, vistos, leídos, pero también que sea hablando de cosas que nos gusten. A tí por ejemplo te gustaría escribir sobre la 2ª islandesa. ¿Cómo combates el fantasma del esnobismo?

Supongo que es una frontera difícil de no cruzar. Lo de Islandia lo digo por tratar algo que no esté contaminado, algo que pueda tratar sin preocuparme del ruido. Tiene que ver más con mi inseguridad que con otra cosa. Es muy difícil que no haya alguien que eres un pedante o un esnob. Siempre intento no transmitir eso, aunque tampoco puedes salir ahí y parecer inseguro. Yo soy mucho más inseguro de lo que parece en televisión, a mí me gusta mucho menos lo que hago que lo que eso le gusta a la gente. Dudo mucho de que esté bien, a veces pienso que lo que hago es una mierda, pero tienes que intentar parecer convencido.

¿Lo pasas mal con el directo?

No, no, en antena no soy nada tímido. Mis amigos dicen que es lo más sorprendente, que puedo estar apagado, se enciende el micro y cambio. Qué pena que la vida no fuera permanentemente en antena, porque me crezco mucho, no sé por qué me ocurre. Me ha costado menos relacionarme con el resto del mundo así que en la vida real. En antena me he sentido siempre mucho más seguro.

Estás escribiendo un tweet y ¿lo borras por miedo al peso de tu voz?

Sí, claro que bloquea eso. Cada vez tuiteo menos. Sé que si pongo algo y me lo discuten, me voy a desgastar muchísimo contestando. Me pongo de mal humor, me tomo esas cosas muy a pecho e intento alejarme por mi salud mental.

¿Eres optimista con el futuro próximo del fútbol?

Se presentan años de batalla. Estamos en un momento clave, puede estallar todo, los clubes grandes no se conforman con el statu quo actual, que no les parece suficientemente elitista y querrán romperlo, y a los otros equipos les parece demasiado elitista. Cada uno tira de un lado. Eso va a poner en un brete a las instituciones. Y me plantea cuestiones personales: ¿qué puede hacer uno?.

¿Qué piensas del accionariado popular?

El problema es que tiene que encajar en un sistema que no le favorece. Entiendo el fútbol como creador de comunidad, pero también tiene un evidente elemento competitivo, nos lo pasamos bien viendo a nuestro equipo pero queremos ganar. Si estos clubes suben a 2ª A, la ley les obligará a convertirse en SAD y hacer una inversión mínima de 2 millones de euros, y eso es prácticamente irrealizable. Si no cambias la ley, esos clubes ya están vetados en el fútbol profesional. Los dirigentes del fútbol ya saben que esos clubes tienen un recorrido con techo.

Que al fútbol hay que jugar bonito, y que eso es de izquierdas porque devuelve al trabajador el dinero invertido en la entrada, ¿es una de las mayores falacias de este deporte?

No estoy en absoluto de acuerdo con que jugar bien sea de izquierdas y ser resultadista de derechas, me parece casi una perversión. Incluso se podría leer desde el lado opuesto, no digo que sea así, pero podría ser: reivindicar que se juegue bien es elitista porque solo lo pueden hacer algunos. Muchas veces creo que la gente que habla desde esa posición nunca ha sido aficionada de un equipo que ha sido muy inferior a sus competidores y no ha tenido que vivir en la resistencia. Con muy poquitos recursos hay que sacar un resultado, y eso es 'oye, vamos a frustrarles, vamos a hacerles el partido muy pesado, nosotros tenemos presupuesto de 1 y ellos de 100'. Que nadie me diga que es de derechas jugar así.

Percibo, en toda esa lírica de que jugar bien es lo ético, que tiene que ver con a quién has apoyado en la infancia. Muchos de los teóricos de esta idea admiten no haber tenido identificación hacía ningún club: "yo no era de nadie, a mí me gustaban los buenos". Evidentemente, si no has sufrido por un equipo que se tiene que mantener en 1ª o 2ª, entiendo que no entiendas por qué hay que jugar así. No lo aprecian porque no han vivido una promoción de ascenso con una tensión de la leche aguantando 40 minutos atrás y que te vayan colgando balones y tu central la saque, y ahora por fin tiramos una contra y nuestro delantero la aguanta en el córner... ¡es bellísimo cuando estás en esa posición!.

El fútbol es bello y random. Como cuando en Islandia hablábais con el padre de Gudjohnsen y de repente la conversación se fue al Júpiter, el equipo del barrio de Poblenou. ¿Qué conversación de estas está en tu top viajero?

En Albania, en Korçë, conocimos a un señor que se sabía todos los equipos y resultados de 2ªB española. Le dije 'soy del Sabadell'. 'Ah, sí, sí, claro, el Sabadell, el Sabadell', me dice. 'He ganado mucho dinero con vosotros este año porque siempre ganábais en casa. Este año el Atlético Baleares es el que no sé qué, y el Hospitalet'. Me pareció increíble. En cada calle hay tres o cuatro bares de apuestas, pasan allí la tarde viendo partidos y jugando. No mucho dinero, quizá un euro, hacen su apuesta del día a varios partidos. Se reúnen con otros y pasan allí la tarde.