"No somos mártires": nace la primera peña LGTBI del Atleti

Con una camiseta desgarrada, cerveza arrojada a la cara y gritos de 'puto' acabó una pareja de aficionados del Atlético de Madrid de ver la final de Champions de hace tres años en un bar de Ciudad de México.

Hace menos de un año, el rojiblanco Koke llamaba "maricón" a Cristiano Ronaldo durante un derby. Y hace apenas una semana, en la inauguración del Metropolitano, la Liga denunció cánticos contra el entrenador del Málaga Míchel. Son algunos de los episodios de homofobia más llamativos que se han dado últimamente alrededor del Atético de Madrid. La nueva noticia es, sin embargo, positiva: acaba de nacer la primera peña LGTBI colchonera.

Hace tiempo que la idea les rondaba la cabeza, nos dice su promotor, Antonio Andersson. Campañas como las de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales o la experiencia de visibilización de aficionados en Inglaterra o Alemania han ayudado. También la aparición de grupos en territorio La Liga: Atléticos/as LGTBI se une a los ya en marcha RCDE LGTBI del Espanyol, Peña LGTBI Valencia CF y Nenas Cadistas del Cádiz.

Como en alguno de estos grupos, no todos los miembros son necesariamente LGTBI. "Y nuestras edades están entre los 23 y los 35 años, pero aquí no se cierra la puerta a nadie, al contrario, cuantos más mejor", completa. De momento, el club no ha establecido contacto con ellos. "Algunos han pensado que esta iniciativa partía precisamente del club pero no, somos aficionados y aficionadas particulares. Nos encantaría que el Atlético mostrase su respaldo aunque fuera en redes sociales, pero hasta la fecha no ha sido así", remarcan.

¿Se constituirán oficialmente como peña atlética?

"Trabajar la diversidad podemos hacerlo desde las peñas en las que ya estamos presentes o, como dices, constituirnos en entidad propia. Ambas propuestas nos gustan. Hacernos visibles en otras peñas tiene un valor añadido por la dificultad y valentía que supone para ese socio o socia, pero no podemos dejar tampoco de pensar en un espacio más cómodo para los y las LGTBI que aun se encuentren en proceso de reafirmación de su identidad sexual y de género", apunta Andersson.

Quizá no estemos tan lejos de ver una pancarta propia de Atléticos/as LGTBI en el Metropolitano.

"Muchas personas de las que se unan a nuestra iniciativa no estarán en disposición de afrontar ese momento, y no somos quienes para juzgar un proceso que es absolutamente personal. Pero otros sí estamos por animar a nuestro Atleti desde las gradas de nuestro nuevo estadio siendo como somos, sin ocultarnos. Eso sí, se tienen que dar una serie de condiciones que garanticen nuestra integridad física y moral, no somos mártires ni pretendemos serlo", afirma.