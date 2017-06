Arabia Saudí no respeta el minuto de silencio por las víctimas de Londres

Las eliminatorias para el Mundial’18 en Asia no suelen ocupar portadas en los periódicos. Selecciones de segundo nivel, partidos aburridos –el gran problema del fútbol de selecciones- y pocos jugadores reconocidos a nivel internacional... pero hoy estas eliminatorias han dado la vuelta al mundo, y no por méritos deportivos.

En los minutos previos al partido entre Arabia Saudí y Australia se llevó a cabo un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados en Londres, pero hubo un gesto feísimo: los jugadores saudíes decidieron ignorar el homenaje.

No se abrazaron en el centro del campo ni tampoco aplaudieron al final del minuto.

La federación australiana de fútbol había propuesto a su homóloga árabe la celebración del homenaje, aunque se habría negado, tal y como adelantó Adam Peacock, periodista de FOX Sports Australia.

Pre game minute silence:AFC approved it pre game.Travelling Saudi officials said no.FFA tried to reason, no avail and went ahead.