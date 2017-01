Una atleta británica denuncia haber tenido que 'orinarse encima' en un tren sin lavabo adaptado

La atleta británica Anne Wafula Strike ha denunciado haber tenido que "orinarse encima" durante un trayecto en tren de tres horas.

Wafula Strike ha asegurado que se sintió profundamente humillada al tener que hacerlo por no disponer el tren de lavabo adaptado a personas con diversidad funcional. "La compañía de tren me ha robado la dignidad. Quisiera preguntarles cuándo me la van a devolver. He trabajado duro toda mi vida para construir mi autoestima", ha dicho la mujer de origen keniano, miembro de la Orden del Imperio Británico por sus trabajos por la comunidad y atleta en silla de ruedas. Sus piernas quedaron irreversiblemente dañadas por una polio sufrida cuando tenía dos años.

Un miembro del personal del tren llegó a sugerirle que podía bajarse en la siguiente estación, usar el lavabo de esta y esperar al siguiente tren.

"Intenté contrarrestar el olor de la orina echándome colonia hasta que llegué a casa y pude ducharme", ha dicho Wafula Strike. También ha asegurado que tras el hecho, que ocurrió el pasado 8 de diciembre cuando regresaba de Coventry a su ciudad de Harlow, se puso una capucha y se cubrió la cara para no ser reconocida.

Sin embargo ahora ha decidido denunciar el incidente para que no vuelva a ocurrir. "Tener acceso a un lavabo, especialmente en un país desarrollado como el Reino Unido, es uno de los derechos más básicos. Demasiadas personas con diversidad sufrimos este tipo de cosas en silencio", ha dicho.

"Puede que sea recordada como la mujer que se orinó encima en un tren", ha afirmado, "pero espero que al hacerlo público otras personas en silla de ruedas no tengan que pasar por lo mismo que yo en un transporte público".