La lección de Andy Murray reivindicando a sus compañeras

Getty

Andy Murray no podrá levantar su tercer Wimbledon este año, ya que ayer perdió en los cuartos de final del torneo contra el estadounidense Sam Querrey.

Precisamente, cuando el esocés ganó su primer título en 2013 contra Novak Djokovic, se habló mucho sobre que Murray había roto una sequía de victorias británicas de 77 años en el All England Tennis Club, donde se juega el torneo.

Era una auténtica mentira. Pese a que los tenistas británicos llevaban desde 1936 sin levantar el trofeo, las jugadoras británicas lo habían hecho hasta en cuatro ocasiones desde entonces: Dorothy Round, Angela Mortimer, Ann Haydon y Virginia Wade, sin contar los torneos de dobles.

Durante la rueda de prensa del número 1 del mundo tras su derrota, un periodista hizo una pregunta que volvía a minusvalorar los logros de las tenistas:

- Sam es el primer jugador estadounidense que llega a las semifinales de un Grand Slam desde 2009... -empieza diciendo el periodista.

La pregunta se refería a que ningún hombre estadounidense, desde que Andy Roddick llegara a las semifinales en los torneos de Australia y de Wimbledon, había llegado tan lejos como Sam Querrey en algun gran torneo, pero el desliz sexista ya se había producido.

—Jugador masculino... —interrumpe Andy Murray al periodista.

—¿Perdona? —contesta el periodista.

—Jugador masculino... —repite Murray sin cambiar el gesto.

De esta manera, Murray le echaba en cara al periodista que estaba menospreciando a las jugadoras estadounidenses. Solo Serena Williams, por poner un ejemplo, ha ganado 13 Grand Slams desde 2009. Sin ir más lejos, en esta edición del torneo su hermana Venus está en las semifinales de Wimbledon.

No es la primera vez que Andy Murray protagoniza un cruce de palabras similar con un periodista. Tras ganar en Río su segundo oro olímpico, un periodista le preguntó:

John Inverdale: you're 1st person to win 2 Olympic tennis golds! Andy Murray: "Venus and Serena have won four each" pic.twitter.com/R1xU3PVulB