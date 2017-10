Los ultras de la Lazio llenan el estadio de pegatinas antijudías

Rione Monti

El fútbol romano ha sumado un nuevo episodio de racismo en su haber, esta vez con unas fotografías de Ana Frank de por medio. Sucedió durante el Lazio-Cagliari del domingo, en la novena jornada de la Serie A, cuando los ultras de la SS Lazio dejaron en la Curva Sud un mensaje dedicado a los aficionados de la Roma.

Se trataba de unas pegatinas con la cara de Anna Frank vistiendo una camiseta de la Roma, ya que los ultras de extrema derecha de ambos equipos son judeófobos.

En esa zona del Olimpico de Roma, donde se sitúa la afición giallorossa, también se encontraron textos y grafitis de carácter racista y antijudío, firmados por "Irriducibili", el grupo ultra más conocido de la Lazio.

"Esto no es afición, esto no es fútbol, esto no es deporte. Los antisemitas tienen que estar fuera de los estadios", ha denunciado en Twitter la presidenta de la Comunidad judía de Roma, Ruth Dureghello, al enterarse de la noticia.

Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi. pic.twitter.com/Q1uJnDQ7Cl — Ruth Dureghello (@dureghello) 23 d’octubre de 2017

Por su parte, el portavoz del club laziale, Arturo Diaconale, transmitió la indignación de la entidad en la agencia ANSA: "Siempre condenamos cualquier forma de racismo, preocupa que un pequeño número de desconsiderados nos suponga un daño enorme a nivel de imagen y material".

Además, confirmó que una delegación de la Lazio, con el presidente Claudio Lotito a la cabeza, visitará próximamente la Sinagoga de Roma en recuerdo de las víctimas del antisemitismo.

En realidad, los ultras del Lazio que pusieron las pegatinas no deberían haber asistido al estadio, ya que la justicia deportiva italiana había ordenado que el partido se jugase con el fondo Norte -donde están situados los ultras- cerrado por gritos racistas que lanzó esa grada contra los futbolistas Duncan y Adjapong, durante el último partido que jugó la Lazio en casa ante el Sassuolo.

Sin embargo, consiguieron entrar al Olímpico gracias a una estrategia del presidente Lotito, que decidió suspender los abonos y fijar las entradas al precio simbólico de 1 euro para permitir que nadie se quedara fuera. Gracias a ese movimiento, los ultras pudieron poblar las gradas de la Curva Sud, donde siempre se ubican los aficionados de la Roma.

Ruben Della Rocca, vicepresidente de la Comunidad judía de Roma, cuenta que la foto que publicó su companera Dureghello la encontraron en la cuenta de Instagram de un ultra de la Lazio que comentó: "Hemos dejado un recuerdo a los romanistas".

No se podía esperar menos de dos grupos ultras que tienen como mayor desprecio el tildarse de "judíos" mutuamente.