"Si tuviera un compañero gay, me ducharía al otro lado de la calle"

"Iría al pabellón por otro camino", así de explícito ha sido Amar'e Stoudemire cuando le han preguntado qué pasaría si tuviese algún compañero homosexual en su equipo.

El seis veces All Star en la NBA y actualmente jugador del Hapoel de Jerusalem, ha completado una exhibición de homofobia con sus declaraciones al medio israelí Walla Sport. "Me ducharía al otro lado de la calle y esperaría a llegar a la vuelta de la esquina para cambiarme de ropa", ha dicho ante unos periodistas que no se acababan de creer lo que estaba diciendo.

Representantes del Hapoel Jerusalem han intentado escurrir el bulto asegurando que el interior americano estaba de guasa, pero en el momento de las declaraciones, la preguntaron a Stoudemire si era una broma y el jugador afirmó que "en todas las bromas hay algo de verdad”.

Sin embargo, cuando los periodistas le hicieron la misma pregunta a los demás jugadores de equipo, estos afirmaron que no tendrían ningún problema en tener un compañero homosexual.

No es la primera vez que Stoudemire hace unas declaraciones de este estilo. En el año 2012 ya fue sancionado con una multa de 50.000 dólares por la NBA al insultar de forma homófoba a un seguidor a través de Twitter.

En aquella ocasión el pívot se disculpó, pero esta vez tiene más complicado salir del jardín en el que se ha metido.

Tal y como contamos aquí, desde 2013 es accionista del Hapoel Jerusalem, equipo por el que fichó este verano. En cuanto a lo deportivo las cosas no le pueden ir mejor, ya que ganó la Supercopa ante el Maccabi de Tel-Aviv y en la Eurocup están jugando los cuartos de final contra el Gran Canaria, donde vencieron por 20 puntos en la ida.

Vive en Jerusalem con su esposa Alexis, con su hijo Amar'e Stoudemire Jr. y con sus hijas Aré y Assata. Sigue explorando cada día en su nueva vida espiritual. “Vivir aquí nos permite tener una experiencia humilde. Nos estamos convirtiendo en una familia más humana. Jerusalem es una ciudad más orientada a la familia, pasamos mucho más tiempo juntos".

Parece que su sensiblidad hacia los homosexuales aún está por desarrollar.