"La Leona" que solo ha necesitado 48 segundos para destrozar a Ronda Rousey

48 segundos es poco tiempo, realmente. En menos de lo necesario para calentar un café en el microondas Ronda Rousey recibió 23 impactos que hicieron al árbitro parar el combate.

La brasileña Amanda Nunes no solo acababa de defender con éxito, por primera vez, el título UFC Women's Bantamweight Championship, sino además había prácticamente destrozado a la reina de las artes marciales mixtas en Las Vegas.

La reacción de Nunes dice bastante de las ganas que le tenía a la mediática Rousey: "Ahora va a retirarse y va a ir al cine a hacer un montón de dinero". También colgó un montaje en el que Nunes aparecía llevando en un carrito a una Rousey caracterizada como un bebé.

Pero, ¿quién es Amanda Nunes?

Nació en un pueblo cercano a Salvador de Bahía hace 28 años y medio. A los 16 comenzó a entrenar boxeo y posteriormente jiujitsu. A los 20 desembarcó en las artes marciales mixtas. Para 2013, ya había debutado en la UCF. En julio del año pasado, ganó el título de campeona.

Mide 1,72, pesa 61 kilos y no solo es la primera brasileña campeona de artes marciales mixtas, sino también la primera abiertamente homosexual. Su pareja es la también luchadora Nina Ansaroff.

Nunes se encarga de que todo el mundo conozca a través de sus redes a su mascota, el erizo Veceslao.

"La Leona", como ella misma se apoda, no ha podido tener un comienzo de 2017 mejor.

La situación es justo la contraria para Rousey, a quien no paran de lloverle críticas tras esta magullada reaparición. Kobe Bryant o LeBron James ya han apoyado públicamente a la luchadora, haciendo llamamientos a no aplaudir o a no regodearse de la derrota de una "pionera".

El también luchador Jon Jones ha ido más allá y ha publicado en Twitter una foto en la que aparece con Rousey con gestos con una clara dedicatoria: "para toda la gente a la que le gusta patear a alguien cuando ha caído".

To all the people who loves to kick a person when they're down. https://t.co/cb3b0vMygt pic.twitter.com/H8itfnUKyX