6 años y medio de cárcel para Alexis Zárate, el futbolista que violó a la novia de un compañero

Tres años y medio de espera, sufrimiento y resignación. Todo ese tiempo ha tenido que esperar Giuliana Peralta para que condenen al hombre que abusó de ella, Alexis Zárate, futbolista de Temperley.

La sentencia ha sido de 6 años y medio de cárcel por abuso sexual pero, como aún no es firme -solo debe revisarla la Cámara de Casación argentina-, Zárate salió del tribunal libre y se fue para la concentración de su equipo. “Sé que Dios es justo y todo va a salir a la luz después”, dijo el jugador después del juicio.

La violación se produjo el 16 de marzo de 2014, cuando Peralta tenía 19 años. Ella llevaba dos años de noviazgo con el delantero Martín Benítez, compañero en aquella época de Zárate en Independiente.

Aquella noche salieron juntos para tomar copas y al volver fueron a dormir a casa de Zárate, tal y como explicó la víctima la semana pasada en C5N.

Peralta recordó que tuvo sexo con su novio en la habitación de un compañero de piso de Zárate, Nicolás Pérez -que se había quedado en una discoteca-, "siempre con la puerta cerrada". Después, la víctima a se quedó dormida junto a Benítez, vestida sólo con ropa interior y destapada ya que hacía calor cuando sintió que la penetraban.

Según explica su abogada, "ella no recuerda cuando le corrieron la ropa interior pero sí que segundos después de la penetración escuchó que le decían al oído '¿vos te cuidás?'".

Cuando se dio cuenta que su novio estaba recostado delante de ella pero mirando hacia la pared y dándole la espalda dormido comenzó a gritar. "Ella cuenta que forcejeó con Zárate y que comenzó a gritar más para que Benítez se despertara pero que éste parecía seguir durmiendo ya que no podía ver si tenía los ojos abiertos o no", dijo la abogada.

Peralta asegura que después de que Zárate eyaculase, éste se fue de la habitación y ella empezo a gritar "¡me violaron!", zarandeó a Benítez y se despertó. El novio llegó a ver a Zárate desnudo saliendo de la habitación, pero el violador sostiene que Peralta "se dejó".

Aunque nunca se sabrá si Benítez era consciente de lo que estaba pasando a su lado, no parece que le importara demasiado, ya que tanto él como sus compañeros intentaron impedir que el asunto pasara a mayores.

Eso al menos se aprecia en los chats que ha revelado Peralta, donde su ex novio y Nicolás Pérez le pedían que no denunciaran la violación porque no querían tener problemas en su club. Aún no se cree que Benítez se pusiera de parte de su compañero de equipo en lugar de su novia violada.

A pesar de todas las evidencias, Zárate sigue diciendo que es inocente.

“Gracias a Dios tengo a mi familia, que está conmigo y me ayuda en todo momento para lo que necesite. Desde el primer día que estoy muy tranquilo y siempre confié en Dios, que es el que me libera de todo esto y no deja que me influya nada malo", dijo tras escuchar el veredicto. Después se fue deprisa a la concentración de Temperley porque estaba convocado para jugar contra Rosario Central, pero el club informó que fue apartado de la lista de inmediato.

¿Le querrá algún equipo tras pasar por la cárcel y violar a una mujer?