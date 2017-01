¿Necesita Alexis a sus perros para seguir en Londres?

“Cuanto más conozco a los políticos, más quiero a mi perro”, dijo una vez el expresidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, parafraseando a Lord Byron. Para pronunciar esta mítica frase, Alessandri se inspiró en Ulk, un perro danés del que jamás se separaba. De hecho, Ulk aparecía en varias fotos oficiales del Jefe de Estado y cuando murió fue embalsamado en el Museo de Historia Natural.

Ochenta años después, otro icono chileno se insipira en sus perros para enganchar a miles de aficionados a nivel mundial. El futbolista Alexis Sánchez tiene un vínculo muy particular con sus dos canes: Atom y Humber. Tanto que lleva sus nombres escritos en sus botas y les abrió una cuenta en Instagram en la que tienen casi 66.500 seguidores.

😊⚽️🏃🏻🐶👍🏼😊 A photo posted by Atom&humber (@atomhumberoficia1) on Dec 4, 2016 at 2:53am PST

“Mis perros son muy especiales para mí. Aprecio la energía positiva, especialmente después de haber jugado un partido de fútbol. Compartir mi tiempo con ellos me hace sentir relajado. ¡Hablo con ellos aunque no tengan ni idea de lo que digo!”, explicó el jugador del Arsenal en la web del club. “Siempre que jugamos, dejo a Atom y Humber con mis amigos. Los extraño mucho porque me dan muchas vibraciones positivas. Me miran con ojos brillantes cuando me despierto cada mañana, me encanta el hecho de que quieran jugar conmigo todo el tiempo”.

Quizás Atom y Humber son de las pocas razones por las que Alexis Sánchez sigue jugando en Inglaterra, dejando a un lado las libras esterlinas. Hace ya casi 3 años que el chileno llegó a Londres procedente de Barcelona y ha dicho en más de una ocasión que no está cómodo en la ciudad. "Puede ser un lugar estresante porque está lleno de gente y es una gran ciudad. Normalmente preferiría estar relajado en casa".

Los aficionados saben que los perros de Alexis le aportan la estabilidad necesaria para jugar al máximo nivel y continuar en el Arsenal. Por ese motivo, el grupo de aficionados REDaction ya está diseñando un cartel enorme de Alexis con sus perros que decore el Emirates Stadium. Ya han recaudado más de 1000 libras para la pancarta gigante a través de donaciones de seguidores del equipo.

Alexis no se separa de Atom y Humber ni en vacaciones. Viaja con sus mascotas desde Europa a Chile e incluso ha protagonizado spots publicitarios de comida para perros.

Es una relación emocional tan fuerte que impacta en su carrera futbolística. Si Alexis vuelve a cambiar de club, sus nuevos aficionados ya saben que tendrán que apoyar a su futbolista tanto como a sus dos perros.