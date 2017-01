Millonario de 67 años "corteja" por Twitter a la futbolista más famosa... y se sale con la suya

Jean-Michel Aulas tiene 67 años y es desde hace 30 presidente del Olympique de Lyon. Es un rico empresario procedente del sector de la informática. Y otra cosa que sabemos de él es que está obsesionado con la futbolista Alex Morgan.

Y que no ha parado hasta conseguir que la mediática estadounidense vaya a Lyon a jugar en su equipo.

La "gestión" no parece haber sido todo lo ortodoxa que estamos acostumbrando en el mundo de los fichajes. Principalmente, porque Aulas no se ha cansado de dar la brasa por Twitter a la jugadora desde hace justo un año.

Todo comenzó con un simple retuit a un mensaje en el que su compañera en la selección USA Megan Rapinoe rendía tributo a Morgan.

El siguiente paso fue, esta vez sí, bastante random: Aulas etiquetó a Morgan en un tuit sobre la inauguración del nuevo estadio del Lyon, fardando además de la compañía de la estrella pop will.i.am.

Como no obtuvo respuesta, Aulas tiró de clásico: responder a tu propio tuit, volviendo a citar a Morgan. "Las mejoras jugadoras americanas podrían jugar en el mejor equipo europeo: el Olympique Lyonnais".

A esto le siguió otro tag a Morgan sobre un título que había ganado el Lyon...

El randomismo creepy de Aulas alcanzó su punto culminante cuando se le ocurrió responder a un mensaje de Morgan sobre el partido inaugural de la Euro'16, en el que Francia ganó a Rumanía. El tuit de Morgan iba en todo caso dirigido a su compañera de selección Abby Wambach, a la que la futbolista pedía en tono de broma que le trajera café y croissants de París.

Aulas se metió por medio y contestó a Morgan diciéndole que "podía jugar en el mejor equipo de Europa, en el mejor estadio". El suyo, claro.

@alexmorgan13 @AbbyWambach you can play In the best team In Europe with Olympique Lyonnais In the nicest stadium pic.twitter.com/hEHa6kBPzA — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 11 de junio de 2016

Quien pensase que a estas alturas Aulas se iba a dar por vencido se equivocaba. El siguiente paso fue de nuevo contestar un tuit a Morgan en el que esta hablaba sobre su preparación y las ganas que tenía de que empezase su competición en los Juegos de Río. "Después de Río, camino a Lyon. Te estamos esperando", escribió el francés.

@alexmorgan13 and after Rio road to Olympique Lyonnais in the best team In Europe .... We are waiting ..... — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 30 de julio de 2016

Pero Aulas podía superarse: a pesar de no tener respuesta, volvió a contestar al mismo tuit de Morgan con un comentario bastante desafortunado que ninguneaba el gran momento que la estadounidense vivía en la Olimpiada: "Sí a Río pero es más importante el camino hacia el Lyon".

@alexmorgan13 yes to Rio but it' s more important #road to OL in Lyon — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 30 de julio de 2016

Más: etiquetar a Morgan en la foto de la plantilla del Lyon femenino, en el que por supuesto esta no estaba.

Hacia el mes de septiembre ya daba igual lo que hiciera la futbolista. Aulas veía en cada ocasión la excusa para freir a Morgan. Así sucedió cuando esta anunció su serie para televisión sobre cómo llegar a ser mujer futbolista. "Qué serie ni que niño muerto", debió pensar Aulas.

@alexmorgan13 @thekickstv the best women's team in Europe is Olympique Lyonnais the most ambitious game is also with OL ... Welcome in Lyon — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 9 de septiembre de 2016

El penúltimo y esperpéntico capítulo de la brasa de Aulas a Morgan volvió a tomar una senda muy parecida a la del desprecio de todo movimiento de la futbolista que no tuviera que ver con tomar un vuelo a Lyon. Morgan colgó un selfie en el que llamaba a sus conciudadanos a votar el pasado 4 de noviembre. La respuesta de Aulas podemos traducirla libremente como que sí, que lo quiera, que se deje de votar, que "lo más importante para ella es jugar en el Lyon".

@alexmorgan13 the most important thing for you is to be the best player with FIFA and with the best club in Lyon pic.twitter.com/B9PK9jG3uI — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 5 de noviembre de 2016

Y sí. Al final sí. Estas pasadas navidades el Lyon oficializaba la llegada de Alex Morgan al club francés. Además de conversaciones privadas con sus agentes, el presidente ha reconocido que hizo "presión amistosa sobre su ambiente mediático".

Y por fin Aulas pudo poner el emoji de champán.