El nuevo niño prodigio y su mudanza para sortear la ley

En su Instagram, Alessandro Cupini posa para sus 40.000 seguidores con ropa deportiva de marca y tablets. También hay fotos de la lasaña que tan orgullosamente lleva 15 años sirviendo su familia en el restaurante que tienen en Kansas City... hasta ahora. Los Cupini están haciendo las maletas: se van a Roma.

A Alessandro lo ha fichado el equipo giallorosso. Allí dicen, donde dicen que puede ser el nuevo Totti, empezará a entrenar el próximo verano. Tiene solo 10 años y un apodo que parece predestinado al equipo de la loba capitalina: The Wolf, el lobo. En su bio de IG ya luce el Roma Academy 2018.

Pero ¿cómo ha hecho la Roma para sortear la prohibición de la FIFA de hacer fichajes internacionales de jugadores menores de 16 años?

La Roma y la familia lo han visto claro: Alessandro optará a la doble nacionalidad italoestadounidense gracias al origen de su familia. Los Cupini irán al completo a Europa, incluyendo a los abuelos y a la hermana de tres años del niño. Allí a Alessandro le espera la exclusiva Rome International School, donde calculan que en seis meses el pequeño estará hablando ya italiano con fluidez.

Eddie Cupini asegura en The Guardian que fue su propio hijo quien le dijo "quiero vivir en Roma y jugar al fútbol en Europa, de allí es de donde son los mejores futbolistas". Alessandro sigue entrenando con el fútbol base del equipo de la MLS Sporting Kansas City, aunque cuenta además con un entrenador personal privado.

Mientras tanto, el padre reconoce que tratan de no hacerse ilusiones al 100%. Se preguntan qué puede pasar cuando Alessandro entre en la adolescencia y quizá la ilusión por llegar no sea la misma. Su esperanza es, como en tantos otros casos, que el chico sea un buen alumno y pueda continuar sus estudios. No todo acaba en el fútbol. Los Cupini senior, por su parte, tratarán de reorientarse profesionalmente, dicen, organizando tours culinarios por Roma o Florencia.