"Ahora tengo miedo. Necesito vuestro calor"

70.000 personas y prácticamente todas llorando a moco tendido. Se iba para siempre -sobre el césped, lo que para un futbolista quiere decir que para siempre- Francesco Totti, capitán que creíamos eterno. Son 40 años, 25 temporadas, 785 partidos con la Roma, su única camiseta.

Han pasado 8827 días, 3 Papas por el Vaticano, 6 alcaldes por el ayuntamiento, 9 presidentes de la república. Y hay 180 futbolistas en la actual Serie A que no habían ni nacido cuando Totti ya estaba jugando.

La trascendencia del momento quedó inmortalizada en esta frase de un tifoso romanista: "Esperaba morirme antes".

"Ya me puedo morir", decía otro.

Pero antes de ver a Totti marchar del césped hubo tiempo para momentos que forman parte desde hace solo unas horas de la historia del fútbol. Antes del partido el capitán se acercó a saludar a la Curva Sud, esa donde estaría él mismo si no hubiera sido tan bueno. El mensaje no admitía matices: Totti es la Roma.

Una victoria importante (que le asegura saltarse la previa de Champions- de la Roma después, llegó el clímax. Totti se marchó al vestuario, sus compañeros se quedaron en el centro del campo y 70.000 prepararon los móviles. Las pancartas volvían a hablar: "No Totti no party", "Leyenda de la ciudad eterna", "Solo hay un capitán" y sobre todo uno que explica (parte de) lo que significa Totti para el romanismo y para el fútbol: "Has ganado la batalla más grande del fútbol moderno: 25 años con la misma camiseta".

En cuanto volvió a salir al campo, estaba claro que aquello iba a ser un mar de lágrimas. Saludó a sus compañeros y al presidente -pitado por los sectores del público que consideran que Totti quizá hubiera podido aguantar un año más-, que le entregó una placa. Se abrazó a sus hijos Cristian, Chanel e Isabel y a su esposa Ilary.

Comenzó a dar una vuelta de honor a todo el estadio que nadie quería que acabase nunca. La televisión nos enseñó la mirada perdida de De Rossi y Florenzi, sus fieles escuderos y herederos del brazalete. A mitad de camino, le flaquearon las piernas y tuvo que detenerse junto a Cristian. Con los ojos en el infinito, se agarró la cabeza. Le pasaba como a todos: no podía creerse que aquello acababa ahí.

Resopló. Un aficionado consiguió zafarse de la seguridad y se lanzó a su paso. No, se tiró a sus pies, arrodillado, con las manos juntas implorando el premio: tocarle, una foto.

Se volvió a detener ante la Curva Sud, le dieron un balón. Escribió que les echará de menos y lo lanzó a la grada.

"Abrázame hasta que vuelva Francesco", leímos.

Y habló. "Hemos llegado al momento que no quería que llegase nunca. Estos días he leído muchas cosas sobre mí, muy bonitas. He llorado todos los días, solo, como un loco. (...) En un momento dado, uno se hace mayor. (...) Maldito tiempo. (...) Estos meses me he preguntado por qué tengo que despertarme de este sueño. ¿Sabes cuando eres un niño y estás soñando algo bonito y vuestra madre os despierta para ir al colegio? Intentas recuperar la historia del sueño, pero nunca se consigue. Esta vez no fue un sueño, sino realidad. (...) Me quito la camiseta por última vez y la doblo aunque no esté preparado para decir 'basta', quizá no lo esté nunca. Perdonadme si en este periodo no he dado entrevistas ni he aclarado mis pensamientos, pero apagar la luz no es fácil. Ahora tengo miedo, no de la misma manera que cuando tienes que marcar un penalti, esta vez no puedo mirar a través de las redes de la portería lo que habrá después. Concededme un poco de miedo, esta vez soy yo quien necesita vuestro calor. (...) Nacer romano y romanista es un privilegio. Ser capitán de este equipo ha sido un honor. (...) Ahora bajo las escaleras, entro en el vestuario que me acogió desde niño y que dejo ahora que soy ya un hombre. Estoy orgulloso y feliz de haber dado 28 años de amor. Os amo".

Y el fútbol a él.